Elton John a făcut spectacol la Casa Albă în prezenţa lui Joe şi Jill Biden (Video)

Preşedintele Joe Biden, prima doamnă Jill Biden şi aproximativ 2.000 de fani s-au bucurat vineri de un spectacol susţinut la Casa Albă de legendarul muzician şi activist Elton John, care se află într-un lung turneu de rămas bun în Statele Unite, relatează news.ro

Superstarul britanic a interpretat melodii de succes precum „Rocketman”, „Your Song” şi „Tiny Dancer” pe South Lawn, cântând şi la pian într-un loc în aer liber amenajat pentru spectacolul care i-a smuls lacrimi lui Joe Biden, scrie Reuters.

"La fel ca mulţi americani, familia noastră adoră muzica lui”, a spus Biden când l-a prezentat ​​pe cântăreţ.

"Este clar că muzica lui Elton John ne-a schimbat vieţile", a adăugat el.

John, care a refuzat să cânte pentru învestirea fostului preşedinte Donald Trump, a fost de acord să cânte pentru Biden, fiind una dintre puţinele celebrităţi care se întorc la Casa Albă după ani în care au evitat-o.

Spectacolul său a făcut parte dintr-o sărbătoare pentru a onora oamenii pe care Casa Albă i-a numit eroi de zi cu zi: asistente, lucrători în sistemul de urgenţă şi sănătate mintală, profesori, susţinători LGBTQ+ şi activişti.

Elton John a spus că spectacolul de la Casa Albă a fost „cireasa de pe tort” după o carieră cu concerte în locuri frumoase.

Între cântece, el a vorbit despre lupta sa împotriva HIV/SIDA şi l-a lăudat pe fostul preşedinte George W. Bush, un republican, pentru eforturile sale de a combate SIDA în Africa prin programul PEPFAR (Planul de urgenţă al preşedintelui SUA pentru combaterea SIDA).

Între cei prezenţi s-a aflat şi Laura Bush, soţia fostului preşedinte.

John a remarcat că lupta împotriva SIDA din Statele Unite a avut sprijin din partea republicanilor şi democraţilor.

La sfârşitul serii, Biden l-a emoţionat până la lacrimi pe John surprinzându-l cu Medalia Naţională pentru Umanism. - "Sunt uluit. Voi preţui asta", a spus John.

Spectacolul s-a numit „A Night When Hope and History Rhyme”, extras dintr-o poezie a scriitorului irlandez Seamus Heaney. Biden îl citează în mod regulat pe Heaney şi este un pasionat de citate şi poezie irlandeză.

Biden are o relaţie specială cu muzica lui John. El a scris în memoriile sale din 2017 „Promise Me, Dad: A Year of Hope, Hardship and Purpose” despre faptul că îi cânta „Crocodile Rock” fiului său Beau în copilărie şi din nou ca adult, atunci când Beau era pe moarte.

Elton John a inclus această melodie în spectacolul de vineri seară.