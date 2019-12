Europarlamentarul USR - PLUS Dragoş Pîslaru şi-a inaugurat cabinetul de la Oradea

Europarlamentarul USR - PLUS Dragoş Pîslaru şi-a inaugurat, vineri, cabinetul său din Oradea, fiind al treilea cabinet de eurodeputat pe care acesta îl deschide în România, după Satu-Mare şi Maramureş, se arată într-un comunicat al organizaţiei PLUS Bihor.

"Nu este biroul meu, e al orădenilor, al bihorenilor, al tuturor celor care ne-au votat. De aceea, oricare cetăţean care doreşte să se conecteze la activitatea noastră de la Bruxelles o poate face prin intermediul acestui birou. Mă aştept ca oamenii să vină aici pentru că au o problemă şi doresc să găsim împreună soluţii. Apoi, pentru că au ei înşişi idei sau soluţii la probleme şi din curiozitatea de a afla ce se întâmplă în Parlamentul European", a spus Dragoş Pîslaru.

Prin intermediul birourilor locale, Dragoş Pîslaru îşi propune să creeze un cadru de dialog constant între bihoreni şi Parlamentul European, să identifice problemele la nivel local şi să găsească soluţii europene la acestea. El intenţionează să mai deschidă alte două cabinete la Timişoara şi Craiova.

Europarlamentarul a mai declarat că activitatea cabinetului este menită să încurajeze dinamica politică locală.

"Noi avem o ambiţie împreună, USR şi PLUS, de a lucra din ce în ce mai mult cu oamenii, de a găsi împreună cu ei soluţii şi de a câştiga de pildă Beiuşul la alegerile locale şi chiar mai multe municipii în Bihor", a motivat el.

La inaugurarea cabinetului din Oradea, situat pe str. Roman Ciorograriu, nr.15, ap. 2, au participat preşedinte PLUS Bihor, Ioana Mihăilă, preşedintele USR Bihor, Silviu Dehelean şi preşedintele USR Oradea, Marius Şovarschi.

Europarlamentarul a mai avut în programul zilei de sâmbătă inaugurarea sediului PLUS Beiuş şi evenimentul "Renew our Generation", organizat la Hotel Hilton din Oradea şi dedicat oamenilor care vor să aducă un plus comunităţii din care provin.

Dragoş Pîslaru este europarlamentar din partea Alianţei USR PLUS, coordonator Renew Europe în Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale (EMPL), membru în Comisia pentru afaceri economice şi monetare (ECON) şi membru supleant în Comisia pentru industrie, cercetare şi energie