Video | Explozie uriașă în orașul Melitopol, din sudul Ucrainei - Primarul instalat de ruși acuză un atac terorist pus la cale de Kiev

O maşină-capcană a explodat luni la Melitopol şi a rănit două persoane, anunţă administraţia prorusă a acestui oraş situat în sudul Ucrainei, ocupat de către forţe ruse, care acuză Kievul că se află în spatele acestui ”atentat”, relatează AFP și news.ro.

Luni, ”către ora (locală) 9.00 (şi ora României), o maşină-capcană a explodat în centrul oraşului”, anunţă administraţia acestui oraş, situat în apropierea Mării Azov.

Două persoane, în vârstă de 25 şi 28 de ani, au fost rănite, ”voluntari care aduceau ajutoare umanitare”, potrivit aceleiaşi surse.

O anchetă a fost deschisă, anunţă administraţia prorusă.

”Acesta este un act terorist cinic al regimului de Kiev, un act menit să ne îngrozească oraşul, un act îndreptat împotriva unor civili”, acuză Galina Danilcenko - noul primar al oraşului, instalat de către forţe ruse -, citată de agenţia rusă de presă RIA Novosti.

Russian troops modify a road sign outside Melitopol. Beneath the city’s name, the sign now reads, “RUSSIA FOREVER.” pic.twitter.com/Ey80Vuj72Y