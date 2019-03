FĂRĂ PRECEDENT în istoria mondială a handbalului: Cristina Neagu a fost declarată de IHF, pentru a patra oară, cea mai bună jucătoare a lumii

Căpitanul naţionalei de handbal feminin a României, Cristina Neagu, a fost declarată, luni, de forul internaţional de profil (IHF), cea mai bună jucătoare a lumii în anul 2018, aceasta fiind a patra distincţie de acest fel pentru sportiva tricolor.

Neagu este prima jucătoare din lume care câştigă de patru ori acest titlu din partea federaţiei internaţionale, scrie news.ro.

”Așteptarea a luat sfârșit. Ei sunt cei mai buni handbaliști ai anului 2018. Mikkel Hansen este la al treilea trofeu, iar Cristina Neagu este prima sportivă din istorie care ajunge la 4 trofee. Felicitări, campionilor!”, anunță IHF.

După anii 2010, 2015 şi 2016, când a primit, de asemenea, cea mai înaltă distincţie individuală din partea IHF, Cristina Neagu este aleasă pentru a patra oară cea mai bună jucătoare a lumii, de această dată pentru anul 2018.

Aflată în recuperare, după ruptura de ligamente suferită în timpul Campionatului European din luna decembrie, Neagu a fost nominalizată la acest titlu pentru a cincea oară în carieră.

Alături de ea au mai fost nominalizate jucătoarele Ana Vyahireva (Rusia), Amandine Leynaud (Franţa), Stine Oftedal (Norvegia) şi Estelle Nze Minko (Franţa).

Cristina Neagu a primit distincţia similară şi din partea forului european de profil (EHF) pentru anul 2018, după ce a devenit golgeterul all-time al Campionatului European, cu 193 de goluri.

La masculin, în 2018 a fost ales cel mai bun jucător danezul Mikkel Hansen, pentru a treia oară în cariera sa.

The wait is over and here they are – the IHF World Players of the Year 2018@mikkelhansen24 is celebrating his third award

and @CrisNeagu8 is the first person to win the award four times!

Congratulations, champs