Fermierii moldoveni iar pe străzi. Ei susțin că nu au cu ce începe campania agricolă pentru sunt decapitalizați. Ei au blocat vămile

Fermierii moldoveni reiau protestele cu blocarea mai multor trasee naționale cu tehnică agricolă. Tractoarele au blocat luni punctul vamal Leușeni–Albița, principala poartă de intrare în Moldova din România, relatează stiripesurse.md

Agricultorii moldoveni sunt nemulțumiți că statul nu intervine cu subvenții pentru atenuarea pierderilor suportate de ei în ultimii doi ani și spun că, fără o infuzie de cel puțin 400 de milioane de lei moldovenești din partea Guvernului, nu vor putea începe lucrările agricole de primăvară, deoarece sunt decapitalizați. Asociația Forța Fermierilor, care și-a asumat protestul, susține că situația agricultorilor mici și mijlocii nu a fost niciodată atât de complicată și atenționează că această criză poate distruge mii de producători agricoli și zeci de localități rurale.

Guvernul a intervenit cât a putut

Uniunea Europeană a dispus recent alocarea a 10 milioane de euro pentru sectorul agricol din Moldova - echivalentul a 50% din valoarea compensațiilor cerute acum de agricultori. Nu se știe însă dacă banii europeni au ajuns deja în Moldova și nici dacă Guvernul planifică să dea acești bani agricultorilor nemulțumiți. La protestele organizate de fermieri la sfârșitul anului trecut, Guvernul le-a respins toate revendicările. Atunci, producătorii de cereale solicitau Guvernului să oblige băncile comerciale să le ofere tuturor fermierilor vacanță la rambursarea creditelor și să înghețe calcularea penalităților. Guvernul a spus atunci că nu are nicio pârghie pentru a interveni atât de brutal în activitatea băncilor.

În august 2023, Guvernul de la Chișinău a debursat pentru micii agricultori din Moldova 200 milioane de lei. Datorită acelui ajutor, aproximativ 3000 de fermieri au evitat intrarea în insolvabilitate. „Agricultura beneficiază de subvenții masive de peste 1 miliard 700 milioane de lei anual, pentru că ne dorim ca, gradual, acest sector să devină mai tehnologizat și mai puțin vulnerabil la provocările din exterior. Efortul enorm pe care îl depunem, împreună cu întreaga societate, va ajuta fermierii să depășească dificultățile financiare pe care le au”, spunea atunci prim-ministrul Dorin Recean.

Săptămâna trecută, Guvernul moldovean a mai alocat 50 de milioane de lei din Fondul de intervenție, pentru a sprijini agricultorii care au suferit pierderi ca urmare a calamităților din vara anului 2023. Conform calculelor Ministerului Agriculturii, cea mai afectată cultură a fost porumbul, în special în raioanele din sudul Moldovei. Prin urmare, 45 de milioane de lei au fost direcționați către agricultorii a căror recoltă a fost compromisă în proporție de 60% și mai mult. Aproximativ 390 de fermieri vor beneficia de acest ajutor. Banii vor fi alocați solicitanților sub formă de plată directă per hectar.

Un cerc vicios din care Guvernul vrea să iasă

Subvenționarea producătorilor de cereale, în special din sudul țării, a devenit o îndeletnicire tradițională a Guvernului de la Chișinău în ultimii 20 de ani. În pofida secetei care afectează în fiecare an lanurile de cereale, porumb și floarea soarelui, fermierii din sudul țării seamănă în continuare aceste culturi, fără a investi în sisteme de irigare, și așteaptă an de an subvenții per hectar de la stat. Guvernul a anunțat că din 2024 nu va mai subvenționa fermierii de la sud care nu vor să se reprofileze, iar asta a generat revoltă în rândul agricultorilor. Autoritățile au spus că vor modifica și mecanismul de subvenționare – banii nu vor mai fi oferiți per hectar, ci per kilogram sau tonă de produs agricol obținut.

În legătură cu blocarea punctului vamal Leușeni–Albița de către agricultorii moldoveni, Serviciul Vamal al Republicii Moldova recomandă călătorilor și transportatorilor să opteze pentru puncte alternative de trecere a frontierei cu România. În paralel, Poliția încearcă să convingă fermierii să deblocheze drumul. La ora editării acestui material, traficul prin principalul punct vamal moldo-român rămâne blocat. „Vom bloca drumul pe perioadă nedeterminată. Să vină la discuții premierul Recean, președintele Maia Sandu și președintele Parlamentului, Igor Grosu”, au anunțat organizatorii protestului de la vamă. În tandem cu opoziția pro-rusă, unii agricultori prezenți la protest acuză autoritățile că ar apăra interesele holdingurilor străine.