Festivalul Naţional de Teatru - 28 de evenimente programate în a patra zi

Un număr de 28 de evenimente fac obiectul alegerii spectatorilor în cea de-a patra zi a Festivalului Naţional de Teatru 2022: spectacole de teatru, instalaţii performative, creaţii online şi VR, lansări de carte, expoziţii şi ateliere teatrale.

Vernisaj „Les Loges"/ „Cabinele" - Instalaţie imersivă în jurul scrierilor dramatice contemporane la ora 18:00 – Teatrul Naţional „I.L. Caragiale" Bucureşti, Sala Media Foaier (intrare liberă), (producător: Théâtre Nouvelle Génération, Centre dramatique national de Lyon, coproducător: ARTCENA, cu sprijinul Institutului Francez din România). O instalaţie de Joris Mathieu şi Nicolas Boudier împreună cu Haut et Court.

„Les Loges" / „Cabinele" / „Lojele" este un dispozitiv pentru un spectator, la confluenţa creaţiei digitale şi medierii, care îşi propune să promoveze şi să încurajeze descoperirea scrisului dramatic contemporan, printr-o experienţă digitală sensibilă.

Luând loc în Lojă, vizitatorul se instalează pentru a experimenta un tête-à-tête, timp de câteva minute, cu un interpret virtual care îl va cufunda în intimitatea unui text teatral. Prin ridicarea receptorului, eşti pus în contact cu un actor într-o proximitate unică, de parcă ai fi aşezat de cealaltă parte a oglinzii. Datorită unui dispozitiv de teatru optic, acest interpret apare virtual şi te priveşte drept în ochi pentru a împărtăşi cu tine un monolog din repertoriul dramatic francez contemporan. E vorba despre crearea unei experienţe care împrumută din codurile teatrale şi care aduce un omagiu artei actorului.

Colecţia de texte prezentată în FNT 2022 a fost realizată în coproducţie cu compania „Haut et Court" din texte selectate dintre dintre câştigătorii „Aide à la création" pentru texte dramatice şi ai Marelui Premiu pentru literatură dramatică din Franţa, pe care Centrul Naţional francez le decernează în fiecare an. Repertoriul inclus în Les Loges este menit să crească şi să se îmbogăţească în timp.

Instalaţia în limba franceză, cu versiune în limba engleză poate fi văzută între 5 şi 13 noiembrie, la Teatrul Naţional „I.L. Caragiale" din Bucureşti, Sala Media Foaier (zilnic între orele 10.00-20.00). Intrare liberă.

Lansarea Dicţionarului Multimedia al Teatrului Românesc, ediţia a-3-a, de Cristina Modreanu, va avea loc la ora 18.30, la Sala Studio a Teatrului Odeon.

Dicţionarul Multimedia al Teatrului Românesc este o platformă digitală creată pentru a oferi conţinut nou, de specialitate, dar şi pentru a agrega, în acelaşi timp, informaţia existentă deja online despre artişti legendari şi spectacole cult ale teatrului românesc. Platforma a ajuns la cea de-a treia ediţie, iar în acest moment proiectul însumează 150 de intrări de dicţionar.

Profilurile de artişti şi spectacole sunt create de o echipă complexă, de peste 50 de oameni, alcătuită din specialişti în teatru care au scris articole introductive, din perspectivă contemporană, şi studenţi la facultăţile cu profil de teatru, care au strâns materialele conexe pentru fiecare dintre ele. Intrare liberă în limita locurilor disponibile.

Lectură performativă: „Dumnezeu" de Ferdinand von Schirach, producător: Festivalul Naţional de Teatru, 2022, cu sprijinul: Goethe-Institut Bucureşti, regia Bobi Pricop, de la ora 16.00, la TNB, Sala Media. Intrare liberă.

„Dumnezeu" abordează problema asistenţei medicale în caz de sinucidere pe fondul dispoziţiilor de drept constituţional şi penal din Republica Federală Germania. În noua sa piesă, Ferdinand von Schirach negociază moartea umană. Şi ca şi în prima sa piesă de teatru „Teroare", trebuie să dăm noi înşine o sentinţă la final. Cui îi aparţine viaţa noastră? Cine decide asupra morţii? Cine suntem noi? Şi cine vrem să fim?

„Cine mai scrie despre teatru?" (ateliere de critică teatrală online). Timp de 5 zile, studente şi studenţi ale/ai secţiilor de Teatrologie din facultăţile de teatru se întâlnesc virtual sau fizic cu critici de teatru şi teoreticieni/teoreticiene din zona artelor performative, pentru a explora modalităţi de abordare multiple din critica şi teoria teatrală. O vor face pe o platformă special creată la care vor avea acces studenţi ai secţiilor de Teatrologie din întreaga ţară. Scopul acestor ateliere este de a încuraja actul critic al studenţilor, de a oferi noi perspective asupra a ceea ce înseamnă să fii „critic de teatru", de a nuanţa profunzimea relaţiei pe care teatrul o întreţine cu... critica sa. Atelierul din 8 noiembrie (orele 12.00 – 14.00) va fi susţinut de Cristina Rusiecki. Eveniment cu circuit închis.

În modulul destinat performance-urilor, (producţii care se înscriu în secţiunea FNT dedicată Instalaţiilor performative, creaţii online şi VR), sunt prezente marţi:

„Worker of the Year" - Home delivered performance, de Tudor Ganea; un concept de Ioana Păun şi Flavia Giurgiu, producători: Ioana Păun şi Flavia Giurgiu, ARCUB şi Centrul Cultural Clujean; Co-finanţat de: AFCN – Administraţia Fondului Cultural Naţional. Coordonator: Raluca Felezeu.

„Comanzi o cutie. Un curier ţi-o aduce la uşă. O deschizi. Citeşti cu atenţie instrucţiunile. În interior găseşti 5 pungi sigilate. Porneşti coloana sonoră imersivă. O voce te introduce într-o lume distopică, o lume în care oamenii sunt separaţi şi în care protagonistul eşti tu. Ai o oră să trăieşti experienţa de unul singur, în intimitatea locuinţei tale. Un sound ca de film, cu o voce implicată, te poartă pas cu pas într-o realitate alternativă, prin instrucţiuni ghidate, naraţiune, o coloana sonoră cinematica şi interacţiuni cu obiectele primite. Spaţiile, lucrurile şi situaţiile din performance vorbesc despre teritorii îndepărtate, dar în acelaşi timp înspăimântător de posibile: existenţa a devenit aparent perfectă şi lipsită de presiunea alegerilor".

Kitul performativ poate fi comandat online şi ajunge acasă la participanţi sub forma unui pachet complet ce conţine obiecte, gadget-uri, lumini. Pentru o experienţă completă este nevoie să aştepţi să se lase seara, să fie cât mai linişte în casă, să ai o oră de unul singur. Fiecare kit este destinat doar unei persoane, întreaga experienţă este ghidată iar arsenalul de recuzită din pachet se consumă pe perioada performance-ului. Din momentul primirii kit-ului este indicat să fie deschis şi folosit în maxim 3 zile.

„Worker of the Year" este un proiect original conceput în contextul pandemiei de artistele Ioana Păun şi Flavia Giurgiu. Proiectul pleacă de la convingerea lor că în fiecare din noi există potenţial performativ. Pariul lor, ca artiste, e să aibă totală încredere în ce va face participantul cu kit-ul pe care îl primeşte, că îşi descoperă sclipirea şi va merge pe mâna ei

„Insula de Teatru VR" (instalaţie performativă), Producător: Teatrul „Andrei Mureşanu", Sf. Gheorghe cu sprijinul AFCN, regia şi decorul: Eugen Gyemant.

Noua producţie teatrală "Richard III" este o abordare postmodernă a piesei celebrului dramaturg. Spectacolul este segmentat în 13 episoade si este disponibil gratuit pe www.teatruVR.ro şi pe www.VR-hall.com cu subtitrare în limba engleză.

Instalaţia se poate vizita la Sala „Ion Caramitru" (Sala Mare) - Foaierul de Marmură (Parter), cu două ore înaintea spectacolelor programate la Sala Mare. Intrare liberă.

„Actriţe. Adică, scuze că te ating" de Michał Telega, (coproducători: Teatrul Postnaţional Interfonic şi Institutul Polonez din Bucureşti, cu sprijinul: Goethe-Institut Bucureşti şi Kinema Ikon), regia: Mihai Păcurar, Sound design: Vlaicu Golcea. Orele 15.00 şi 16.30 - Goethe-Institut Bucureşti. Accesul se face prin înscrierea la: noi@interfonic.ro

„Notă de trecere" de Agata M. Skrzypek, producătoare: Laura Trocan, coproducător: Institutul Polonez din Bucureşti, cu sprijinul: Goethe-Institut Bucureşti, regia, muzica originală şi sound design: Vlaicu Golcea, Instalaţie textilă: Cristina Milea, Sculptura cinetică: Alex Halka. Producţie invitată în secţiunea FNT dedicată Instalaţiilor performative, creaţii online şi VR. Orele 15:00 şi 16:30 – Teatrelli. Intrare liberă, în limita locurilor disponibile.

Spectacole de teatru:

„Trei surori" - după: Anton Pavlovici Cehov, producător: Universitatea de Arte din Târgu Mureş - Facultatea de Arte, regia şi scenografia Irina Moscu. Producţie invitată în FNT în cadrul secţiunii dedicate Facultăţilor de Teatru din România, Ora 17:00 - Teatrul Naţional „I.L.Caragiale" din Bucureşti, Sala Mică. INtrare liberă, în limita locurilor disponibile.

„Lacrimile amare ale Petrei von Kant" de Rainer Werner Fassbinder, producător: Teatrul „Andrei Mureşanu" Sfântu Gheorghe, regia Radu Nica, de la ora 17.00, la Teatrul Naţional „I.L.Caragiale" din Bucureşti, Sala Atelier

„(In)dependenţii – homo sapiens non urinat in ventum" de Catinca Drăgănescu, regia Catinca Drăgănescu, orele 18:00 şi 21:00 - unteatru

„Vinegar Tom" de Caryl Churchill, producător: Teatrul „Regina Maria" Oradea – Trupa „Iosif Vulcan", regia Dragoş Alexandru Muşoiu, ora 18:30 - Teatrul Bulandra Bucureşti, Sala „Liviu Ciulei" (Izvor).

„Capcana" – după „Fuga" de Mihail Bulgakov, producător: Teatrul Naţional „Mihai Eminescu", Chişinău, regia şi adaptarea Petru Hadârcă, ora 19:00 – Teatrul Naţional „I.L. Caragiale" Bucureşti, Sala „Ion Caramitru" (Sala Mare).

„Nu mai ţine linia ocupată" de Alexandra Felseghi, producător: Teatrul Naţional „Lucian Blaga" Cluj-Napoca, regia Adina Lazăr, ora 21:00 – Teatrul Odeon, Sala Majestic.

„Are we human or are we dancers?" (producător: M Studio, Sfântu-Gheorghe), regia şi coregrafia: Ioana Marchidan, ora 22:00 - Teatrul Naţional „I.L. Caragiale" Bucureşti, Sala Pictură.

A 32-a ediţie a Festivalului Naţional de Teatru se desfăşoară la Bucureşti între 5 şi 13 noiembrie, curatori: Mihaela Michailov, Oana Cristea Grigorescu şi Călin Ciobotari.