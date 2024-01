Filarmonica de Stat Oradea va prezenta, în week-end, de trei ori Concertul de Anul Nou, datorită "cererii uriaşe şi entuziasmului copleşitor", a anunţat, pe Facebook, instituţia muzicală, conform Agerpres.

Conducerea Filarmonicii a decis să prezinte şi a treia oară concertul, după ce pentru primele două concerte biletele s-au epuizat rapid. Acestea vor avea loc în sala de concerte "Enescu-Bartok", vineri, sâmbătă şi duminică, pe 5, 6 şi 7 ianuarie. Orchestra va fi condusă de tânărul dirijor Andrej Vesel.

"Suntem încântaţi să vă aducem veşti extraordinare! Datorită cererii uriaşe şi entuziasmului dumneavoastră copleşitor, Filarmonica de Stat Oradea este bucuroasă să anunţe suplimentarea concertului extraordinar de Anul Nou. Alăturaţi-vă nouă pentru o seară de magie muzicală într-un cadru festiv şi plin de bucurie. Orchestra sub bagheta dirijorului Andrej Vesel vă va purta într-o călătorie sonoră de neuitat, însoţită de selecţii muzicale care sărbătoresc spiritul sărbătorilor," au transmis organizatorii.



Programul Concertului de An Nou din acest an cuprinde compoziţii ale familiei Johann Strauss, precum şi unele semnate de J. Offenbach şi Franz von Suppe,



Melomanii orădeni vor asculta lucrări celebre, valsuri şi polci, precum uvertura operetei "Liliacul", Annen Polka, Tritsch-Tratsch-Polka, Valsul regelui, uvertura operetei "Orfeu în Infern", polka "Sub tunete şi fulgere", Lumina inimii, Valsul Sferelor, Feuerfest, Pizzicato polka, uvertura "O dimineaţă, o după-amiază, o seară în Viena."



Concertul extraordinar de Anul Nou se va încheia cu cea mai cunoscută lucrare a lui Johann Strauss II: Dunărea albastră, compusă în 1867 şi considerată unul dintre cele mai frumoase fragmente muzicale ale secolului XIX.



Nu este pentru prima dată când Filarmonica orădeană este solicitată să prezinte de trei ori Concertul de An Nou. La debutul anului 2022, Filarmonica de stat Oradea a prezentat, tot datorită numărului mare de bilete vândute, trei Concerte de Anul Nou, invitat special fiind dirijorul David Gimenez Carreras, nepotul renumitului tenor Jose Carreras.