Filme de Asghar Farhadi, Wes Anderson şi Sean Penn concurează pentru Palme d'Or, la Cannes

Lungmetraje regizate de cineaşti precum Asghar Farhadi, Wes Anderson, Sean Penn şi Nanni Moretti au fost selectate în competiţia celei de-a 74-a ediţii a Festivalului de Film de la Cannes, ce va avea loc între 6 şi 17 iulie, conform news.ro

Anunţul a fost făcut joi de Pierre Lescure, preşedintele festivalului, şi Thierry Frémaux, delegatul general al festivalului, într-o conferinţă de presă.

Selecţia trebuia să fie anunţată în urmă cu o săptămână, însă organizatorii au avut nevoie de mai mult timp pentru analiză, deoarece anul acesta au fost înscrise mai multe filme decât în mod obişnuit.

Aproximativ 2.000 de producţii au intrat în cursa pentru selecţie, iar alegerea a fost dificilă, a spus Frémaux. „Este vorba despre un an şi jumătate de filme. Multe au aşteptat pentru a fi înscrise anul acesta. Calitatea lor este foarte bună. Ne pare rău pentru filmele pe care nu le-am selectat, ne-au plăcut multe, dar nu am putut să le selectăm pe toate. Am văzut foarte multe filme, a fost dificil”.

Legat de revenirea în activitate a cinematografelor, delegatul general a remarcat: „Cinema-ul nu a murit. Se întoarce triumfător, în Franţa şi în lume. Este prima veste bună”. El a precizat că juriul competiţiei şi afişul festivalului vor fi dezvăluite în curând.

În plus, a anunţat „o mică schimbare, o îmbunătăţire” legat de secţiunea Un Certain Regard, care va reveni la forma, misiunea originală, aceea de a prezenta cinematografia tânără şi pe cea de cercetare. O nouă selecţie este Cannes Premieres, care va cuprinde lucrări ce ar fi putut fi prezentate în competiţie. „Vreau să aducem cât mai multe filme”, a subliniat Frémaux.

În competiţia Cannes FF 2021 au fost anunţate 24 de lungmetraje: „A Hero”, de Asghar Farhadi, „Tout s’est bien passe”, de François Ozon, „Tre piani”, de Nanni Moretti, „Titane”, de Julia Ducournau, „The French Dispatch”, de Wes Anderson, „Red Rocket”, de Sean Baker, „Petrov's Flu”, de Kirill Serebrennikov, „Par un demi clair matin”, de Bruno Dumont, „Nitram”, de Justin Kurzel, „Memoria”, de Apichatpong Weerasethakul, „Lingui”, de Mahamat- Saleh Haroun, „Les Olympiades (Paris 13th District)”, de Jacques Audiard, „Les intranquilles”, de Joachim Lafosse, „La fracture”, de Catherine Corsini, „Julie (en 12 chapitres)”, de Joachim Trier, „Hitty NRO 6”, de Juho Kuosmanen, „Haut et fort”, de Nabil Ayouch, „Ha berech”, de Nadav Lapid, „Drive My Car”, de Ryusuke Hamaguchi, „Bergman Island”, de Mia Hansen-Love, „Benedetta”, de Paul Verhoeven, „The story of my wife”, de Ildikó Enyedi, „Flag Day”, de Sean Penn, şi „Anette”, de Leos Carax.

În secţiunea Un Certain Regard vor concura: „The Innocents”, de Eskil Vogt, „After Yang”, de Kogonada, „Commitment Hasan”, de Hasan Semih Kaplanoglu, „Lamb”, de Valdimar Johansson, „Noche de fuego”, de Tatiana Huezo, „Bonne mere”, de Hafsia Herzi, „Delo”, de Alexey German Jr., „Blue Bayou”, de Justin Chou, „Moneyboys”, de CB Yi, „Freda”, de Gessica Geneus, „Un monde”, de Laura Wandel, „Women Do Cry”, de Mina Mileva şi Vesela Kazakova, „La civil”, de Teodora Ana Mihai, „Unclenching The Fists”, de Kira Kovalenko, „Et il y eut un matin”, de Eran Kolirin, „Rehana Maryam Noor”, de Abdullah Mohammad Saad.

În afara competiţiei, vor fi proiectate, filme ca „The Velvet Underground”, de Todd Haynes, „De son vivant”, de Emmanuelle Bercot, şi „Stillwater”, de Tom McCarthy.

În Séance Speciales, au fost anunţate, printre altele, „Jane par Charlotte”, de Charlotte Gainsbourg, şi „The Year of the Everlasting Storm”, de Jafar Panahi, Anthony Chen, Malik Vitthal, Laura Poitras, Dominga Sotomayor, David Lowery şi Apichatpong Weerasethakul.

Pentru noua selecţie Cannes Premieres au fost alese, între altele, „Mothering Sunday”, de Eva Husson, „In Front of Your Face”, de Hong Sang-Soo, „Serre-moi fort”, de Mathieu Amalric, „Tromperie”, de Arnaud Desplechin, şi „JFK Revisited: Through The Looking Glass”, de Oliver Stone.

Juriul competiţiei va fi condus de cineastul american Spike Lee, iar festivalul va fi deschis de actriţa, regizoarea şi producătoarea americană Jodie Foster, care va primi trofeul Palme d'Or onorific, în semn de recunoştinţă pentru întreaga carieră.

Primul producţie proiectată anul acesta la Cannes va fi filmul romantic muzical „Annette”, regizat de Leos Carax, cu Adam Driver şi Marion Cotillard în rolurile principale.

Anul trecut, festivalul nu a avut loc în forma obişnuită, organizatorii anunţând o selecţie de filme, iar acestea, purtând emblema Cannes 2020, au fost prezentate în alte evenimente majore de gen.

Nicio producţie românească nu a fost selectată anul trecut, iar cel mai recent în competiţie s-a aflat filmul „La Gomera”, al cincilea lungmetraj de ficţiune al lui Corneliu Porumboiu, în 2019. Atunci, marele trofeu a revenit „Parasite”, de Bong Joon Ho, care anul următor a făcut istorie la gala premiilor Oscar, impunându-se la patru categorii majore, inclusiv „cel mai bun film” şi „cea mai bună regie”.