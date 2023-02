Filmul cu supereroi 'Ant-Man and the Wasp: Quantumania' s-a menţinut în fruntea box-office-ului nord-american

Filmul cu supereroi "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" s-a menţinut în fruntea box-office-ului în Statele Unite şi Canada, în timp ce povestea unui urs criminal şi dependent de cocaină ocupă locul al doilea, potrivit cifrelor provizorii de duminică ale Exhibitor Relations.

După un prim weekend de mare succes, cu încasări de 118 milioane de dolari, a treia parte din saga Marvel se menţine pe primul loc. Lungmetrajul cu actorul Paul Rudd în rolul omului-furnică alături de actriţa Evangeline Lilly, a strâns, în ultimele trei zile, mai mult de 32 de milioane de dolari, informează News.ro.

Pe locul doi cu 23 de milioane de dolari venituri, se situează noua comedie neagră a studiourilor Universal, "Crazy Bear".

Filmul este inspirat dintr-un eveniment din 1985, atunci când pachete de cocaină au fost aruncate dintr-un avion de către contrabandişti într-o pădure din sudul Statelor Unite, iar ulterior consumate de un urs negru de 80 kg. În ficţiune, ursul nu moare de o supradoză, ci se angajează într-o epopee criminală.

"Jesus revolution", pe locul trei, este de asemenea inspirat de o poveste adevărată: cea a unui bărbat hippie californian de la începutul anilor ’70, Christian, care bulversează o biserică mai tradiţională şi adună în jurul lui sute de tineri cufundaţi într-o contracultură cu accente mistice.

Filmul lui Jon Erwin şi Brent McCorkle a adunat 15 milioane de dolari în primul weekend în săli.

Pe locul patru se află "Avatar 2" cu încasări de 4,7 milioane de dolari , în cea de-a 11-a săptămână în cinematografe.

"Puss in Boots: The Last Wish", un film pentru copii din universul lui "Shrek", se clasează pe cinci, cu 4,1 milioane de dolari.

Topul este completat de: "Magic Mike" (3 milioane de dolari), "Knock at the Cabin" (1,9 milioane de dolari), "80 for Brady" (1,8 milioane de dolari), "Missing" (1 milion de dolari) şi "A Man Called Otto" (850.000 de dolari).