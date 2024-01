Firmă românească, victimă colaterală - Fermierii francezi au distrus camioane întregi de carne importată din România/ Explicațiile MAE

Mai multe camioane, unele dintre ele din România, au fost prinse de protestatarii furioşi din Franţa după ce au fost deviate de pe drumurile principale. Camioanele au fost blocate, fermierii au deschis forţat uşile şi toată marfa a fost descărcată şi distrusă rapid. Ţinta protestatarilor revoltaţi a fost produsele alimentare. Tone de mâncare din România au fost distruse, anunță Antena 3.

Maria Badea și Nicolae Badea, soț și soție, aflaţi în aceeași cabină de camion, au fost în mijlocul acestor confruntări de stradă. Cei doi români au vorbit la Antena 3 CNN despre incident.

"Momentan suntem în Italia. Venim spre România. Am reușit să trecem azi-noapte de Franța, a fost destul de liber. Autostrăzile sunt blocate pe Franța. Noi am circulat numai pe naționale, numai pe drumuri foarte înguste, unde normal nu ai voie cu camionul dar ca să putem scăpa am reușit să ieșim din Franța azi-noapte. Acum suntem ok, suntem bine, suntem în Italia", a spus Nicolae Badea.

Reacția patronului român păgubit de fermierii francezi

Patronul uneia dintre firmele de transport care a fost prinsă cu camioanele sale în mijlocul acestor proteste a vorbit la Antena 3 CNN despre protestele fermierilor.

"Noi avem în continuare camioane care sunt în Franța și nu pot să efectueze livrările, tot din cauza acestor proteste. Mergem doar pe timpul nopții. Unele camioane sunt escortate de mașinile clienților, unde avem descărcări. Ieri am avut o mașină care, pentru a parcurge 200km, i-a trebuit undeva la 30 de ore. În continuare, situația nu e liniștită. Am înțeles că acum s-au intensificat în zona Parisului foarte mult protestele, dar în continuare granița cu Spania este închisă. Avem acolo în jur de 15 camioane care nu pot intra în Franța din Spania", a spus Olteanu, adăugând că are asigurare.

"Nu avem încă un răspuns ferm din partea lor, dar se pare că nu despăgubesc acest tip de incidente. O să vedem săptămânile următoare", a mai spus românul păgubit.

Purtătorul MAE a oferit explicații

"Ambasada României la Paris și Consulatele generale al României la Paris, Lyon au contactat de urgență reprezentantul juridic al societății Avicarvil din România, pentru obținerea informațiilor suplimentare cu privire la acest incident produs la data de 24 ianuarie în departamentul Drome din Franța, în urma căruia, spuneau și conducătorii auto, cele două autocamioane care transportau mărfurile societății au fost oprite de către un grup de participanți la protestul agricultorilor, au fost vandalizate, distrugând inclusiv marfa transportată", a precizat Radu Filip, la Antena 3 CNN.

"Imediat ce colegii noștri au reușit să discute cu reprezentantul juridic, pe baza informațiilor obținute, necesare, bineînțeles, în dialogul pe care colegii mei îl poartă cu poliția franceză, mă refer aici la numere de înmatriculare, la coordonatele conducătorilor auto, colegii mei au contactat autoritățile de poliție locală, Direcția de Securitate Publică și consilierul diplomatic al regiunii în care s-a petrecut incidentul pe care l-ați semnalat, pentru semnalarea evenimentelor care au legătură cu acest incident.

Au solicitat colegii mei și efectuarea demersurilor specifice, precum și transmiterea documentelor de care societatea românească are nevoie, pentru soluționarea procedurilor administrative în raport cu asiguratorul.

Pot să-i asigur pe cetățenii români care s-au aflat în această situație, că reprezentanțele diplomatice ale României din Franța continuă dialogul cu autoritățile franceze și cu reprezentantul firmei în cauză, tocmai fiind pregătite să acorde asistența consulară conform competențelor legale.", a mai declarat reprezentantul MAE.

"Vreau să se înțeleagă foarte clar: reprezentarea, serviciile consulare pe care le oferă misiunea diplomatică, dar și oficiile consulare de la Paris și Lyon sunt în raport cu autoritățile franceze. Transportatorii, firma privată care ale cărei camioane au fost implicate în acest incident au nevoie de documente de la autoritățile franceze tocmai pentru a justifica.", a subliniat Radu Filip.