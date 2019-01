Florin Cîțu intervine în războiul dintre Eugen Teodorovici și bănci: 'Trebuie să demisioneze urgent! CSAT trebuie să discute urgent cele mai recente declarații'

Senatorul PNL Florin Cîțu a susținut, miercuri, că poate avea trei consecințe declarația ministrului Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, privind faptul că ministerul de resort a decis să nu se mai finanțeze prin împrumuturi de la bănci, ci să folosească banii din rezervă.

„Eugen Teodorovici trebuie să demisioneze urgent! CSAT trebuie să discute urgent cele mai recente declarații ale ministrului. «Ieri (luni, n.red.) eu am dat dispoziţie şi am spus: nu ne împrumutăm în piaţă. Că tot am auzit aici „ruşinea nu ştiu care”. Nu, încă o dată: Ministerul de Finanţe are sume suficiente pentru a se finanţa. Ştiţi foarte bine – avem sumele necesare în Trezorerie pentru a ne finanţa, (…) pentru foarte mult timp, minim şase luni de zile»”, a declarat Orlando Teodorovici (...)”, a scris, miercuri, Florin Cîțu, pe pagina sa de Facebook.

În ianuarie, Ministerul Finanțelor Publice (MFP) vizează să împrumute de la bănci, în total, inclusiv emisiunile suplimentare, 3,7 miliarde de lei, dar până acum a reușit să atragă 1,4 miliarde de lei. Analiștii financiari au susținut că una dintre principalele cauze este taxa pe activele financiare ale băncilor, deoarece se aplică la un indice ROBOR de 2-4%, iar titlurile de stat intră în aceste calcule.

Ministrul Finanțelor a mai susținut, marți, că un alt motiv pentru care a decis a ministerul să nu se mai împrumute de la bănci este acela că nu poate să cumpere „la un preț pe care cineva în piață încearcă să îl ducă mai sus decât este necesar sau decât ar trebui să fie”.

„În acest moment, ministrul Finanțelor Publice a anunțat trei lucururi: - în șase luni o să rămână fără bani - FALIMENT; - această informație o să fie folosită împotriva României de speculatorii internaționali care acum știu cât ne putem proteja; - fără să avem o rezervă, peste șase luni România va trebui să plătească prețuri astronomice pentru a se împrumută sau să se împrumute de la FMI. CSAT trebuie să clarifice dacă Eugen Teodorovici a dat voit semnalul către speculatori că România rămâne fără bani în șase luni de zile și dacă a premeditat să pună România în brațele FMI. #RomaniaFaraPSDsiALDE”, a concluzionat Cîțu.