Fluierat de fani, Dan Petrescu dă semnale că ar putea pleca de la CFR Cluj: 'Să spună patronul dacă mă mai vrea sau nu. Mă întâlnesc cu el'

Tehnicianul Dan Petrescu a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că el ar vrea să rămână la CFR Cluj, dar dacă nu mai este dorit nu ţine de banii şi de locul de la gruparea clujeană. El a menţionat că marţi vrea să discute cu patronul clubului.

“Nu înţeleg de unde vine această presiune. În primul an aici am câştigat campionatul şi am plecat. Am revenit, am luat iar campionatul, am venit pe final, poate nu era tot meritul meu, am dus echipa în grupele Europa League, am ajuns până în primăvară. Anul următor am câştigat iar caampionatul, iar ne-am dus până în grupele Europa League, nici atunci nu era lumea mulţumită.

După şase luni iar au fost probleme, am plecat, iar m-au întors, iar m-au chemat, iar am luat campionatul, iar am ajuns în grupe... Măi băieţi, dacă s-a plictisit lumea să ia campionate şi să meargă în grupe în cupele europene, nicio problemă, eu plec. Eu mai mult decât să iau campionatul şi să duc echipa în grupe europene nu pot să fac. Poate vine altul şi ia Champions League. Ia campionatul şi câştigă şi LC sau ajunge-n grupe”, a spus Petrescu.

“Eu când am revenit la echipă am fost rugat să se reducă bugetul, am scăpat de jucătorii cu salarii mari şi care nici nu jucau prea bine şi nici nu făceau nimic pentru club, am luat jucători liberi de contract, cu salairi jumate, chiar mai mici. Am redus şi bugetul, am câştigat şi campionatul, am ajuns şi în grupe... Şi dacă în grupe vine un arbitru şi nu-mi dă gol şi trei penaltiuri, eu ce pot să fac? Eu sunt de vină? Nu e corect. Toată lumea poate să strige ce vrea, face ce vrea, dar faţă de mine.. rezultatele vorbesc pentru mine. Eu nu înţeleg această presiune, de unde vine. Dacă pierd 5-6 meciuri la rând, e ok.

Noi n-am cheltuit milioanele pe care le-au cheltuit alte echipe şi care sunt în urma noastră. Asta e realitatea. Dacă vrem altceva, nicio problemă. De ce să mai stau aici pe capul oamenilor dacă ei nu mă vor? Dacă nu mai vor grupe europene şi nu mai vor campionate, bravo, tată! Poate vine altul şi câştigă campionatul şi merge în LC”, a adăugat el.

Dan Petrescu a menţinat că în condiţiile actuale nu se mai poate continua “cu aceste scandări”, făcând referire la faptul că unii fani i-au cerut demisia. “Clubul trebuie să mă susţină sută la sută. Dacă clubul nu te susţine... nici n-are rost să mai continuăm. Dacă vrea lumea altceva, să ia pe altcineva. L-am sunat pe patron după meciul cu Piteşti şi am zis să ne întâlnim să vorbim”.

“Indiferent unde sunt şi ce voi fi îmi voi da viaţa, voi face tot, indiferent ce se va întâmpla voi rămâne în istoria clubului ca cel mai bun antrenor, n-o să se schimbe nici peste o mie de ani, rezultatele pe care le-am făcut nu o să mi le ia nimeni. Eu sunt mândru de ce am făcut, sunt fericit, nu mi-e frică de nimeni, să vină la mine toţi fanii să mă întrebe şi eu zic că mi-am făcut datoria. Chiar mai mult de-atât. Mai mult decât datoria. Nimeni un poate să facă ce am făcut eu niciodată la CFR. Restul, să facă cine vrea ce vrea. Eu mai am contract. Dacă cineva nu vrea să mai continui, să-mi zică, că nu-i o problemă. Dar eu vreau să continui la CFR, eu sunt mulţumit de echipa pe care am făcut-o, de antrenamentele pe care le fac, echipa cum joacă... Dar la ultimul meci dacă băteam acum nici nu mai vorbeam că... Aici de la un meci să se schimbe valoarea mea? Aici aşa e tot timpul. Tot timpul e presiune incredibilă. De unde vine?”, a mai afirmat Petrescu.

Tehnicianul este de părere că pun presiune pe postul său persoane care vor răul clubului.

“Dacă CFR Cluj nu mai vrea să ia campionate şi nu mai vrea grupe eu plec, nicio problemă. După meciul cu Piteşti ne strângem mâna şi am plecat. E simplu. Nu ţin eu de banii de la CFR, nu ţin de locul de la CFR. Eu am făcut aici de toate şi fac în continuare dacă voi fi lăsat. Dacă nu sunt lăsat şi oamenii din club nu înţeleg, degeaba. Îmi pare rău. Vreau să mă întâlnesc marţi cu patronul. Nu există prietenie în fotbal. Eu sunt singur. Trebuie să-ţi faci meseria. Nu există prietenii în fotbal. Să spună dacă mă mai vrea sau nu. Dacă n-are încredere în mine ce să mai fac aici? Jucătorii trebuie să joace fotbal. Am refuzat mulţi bani pentru CFR Cluj. Dar în fotbal toată lumea uită. Pe Ciprian Deac îl uită că a jucat nu ştiu câţi ani şi şi-a dat viaţa. Acum, că a făcut penalti, este criminalul Clujului. În loc să aibă statuie aici la stadion Ciprian Deac, noi îl certăm? Dacă nu era el luam noi cinci campionate la rând?”, a adăugat Dan Petrescu.