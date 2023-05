Ford va păstra radioul AM pentru modelele din 2024

Constructorul auto american Ford Motor Co nu va elimina, până la urmă, radioul AM din noile sale vehicule, a anunţat marţi directorul general Jim Farley, transmite Reuters.

Într-o postare pe social media, Jim Farley a informat că producătorul auto a decis să revină asupra deciziei sale anterioare, de a elimina radioul AM, după ce a vorbit cu o serie de oficiali guvernamentali, îngrijoraţi cu privire la posibilitatea de a trimite mesaje de alertă prin intermediul staţiilor radio AM, potrivit Agerpres.

"Am decis să includem radioul AM în toate vehiculele Ford şi Lincoln din 2024", a scris Jim Farley pe Twitter. "Pentru orice proprietar de vehicul electric Ford fără capacitatea de a recepţiona radio AM vom oferi un software update pentru a restabili această capacitate", a adăugat Farley.

Decizia celor de la Ford vine după ce săptămâna trecută un grup de parlamentari americani din ambele partide au introdus un proiect de lege în care li se interzice constructorilor auto să elimine radiourile AM din noile lor vehicule, citând îngrijorările cu privire la posibilitatea de a trimite mesaje de alertă. Senatorul Ed Markey, unul dintre promotorii actului normativ, susţine că cel puţin opt producători auto au optat pentru eliminarea radiourilor AM din vehiculele lor electrice, inclusiv Tesla, BMW, Ford şi Volkswagen.

Sponsorii legii "AM for Every Vehicle Act" au pus accentul pe rolul istoric al radioului AM în transmiterea de informaţii vitale în situaţii de urgenţă, precum dezastre naturale, în special în zonele rurale.

Ford Motor Company este o companie globală cu sediul în Dearborn, Michigan, ce are aproximativ 190.000 de angajaţi în întreaga lume. În Europa, Ford este responsabilă pentru producerea, vânzarea şi întreţinerea vehiculelor marca Ford pe 50 de pieţe individuale şi are circa 45.000 de angajaţi la unităţile sale deţinute în totalitate şi la întreprinderile mixte consolidate şi aproape 59.000 de oameni, când sunt incluse afacerile neconsolidate.

În luna martie a anului trecut, constructorul auto Ford a transferat proprietatea fabricii de la Craiova către partenerul său Ford Otosan, cel mai mare producător de vehicule comerciale din Europa, acest proces fiind condiţionat de aprobările autorităţilor relevante şi ca urmare a consultărilor.