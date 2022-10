Fostul ministru USR al Fondurilor Europene: Marea problemă a acestei ţări pe fonduri europene este că nu lucrează nimeni la proiecte, ne trezim că vorbim aşa...

Cristian Ghinea, fost ministru al fondurilor europene în coaliţia PNL-USR-UDMR, afirmă că „marea problemă a acestei ţări, pe fonduri europene, este că nu lucrează nimeni la proiecte, ne trezim că vorbim aşa, pe gură”. Acesta îi critică pe miniştrii Transporturilor şi Sănătăţii că „se ceartă” cu cei din USR şi timp de un an, de când guvernează, nu au făcut demersuri pentru ca proiectele derulate prin PNRR să avanseze, potrivit news.ro.

„Se vor face. Acolo am găsit o soluţie foarte bună, zic eu. Spitalele regionale nu sunt din PNRR, alea mari, din simplul motiv că nu puteau fi gata până în 2026. Am adus Banca Europeană de Investiţii să lucreze la proiecte - pentru că nu lucraseră deloc la proiecte, nici măcar nu se înţeleseseră cu Olguţa să le dea teren la Craiova, practic au vorbit, pe timpul lui Dragnea, fără să facă nimic – şi atunci, pentru că nu puteau fi gata până în 2026, am zis: le finanţăm din fondurile europene vechi, dar finanţăm acea agenţie de investiţii în sănătate să lucreze la proiecte, cineva trebuie să se ocupe de proiecte. Adică este o finanţare mixtă, acolo, pentru spitalele regionale, şi sunt puse în Programul Operaţional Sănătate. Sunt alte 25 de spitale care ar trebui făcute, spitale mai mici sau aripi noi făcute, şi acolo soluţia a fost să avem o listă de 49 iniţială, din care Guvernul să aleagă 25. Şi ăsta a fost un compromis, din nou, bun pe care Comisia ni l-a aprobat, pentru că teoretic ar trebui să avem proiectele gata. Ştiţi, marea problemă a acestei ţări, pe fonduri europene, este că nu lucrează nimeni la proiecte, ne trezim că vorbim aşa, pe gură, ca şi la irigaţii. Facem irigaţii dar care-i proiectul? Vreau să-l văd! A aaa...nu, avem un powerpoint! Deci această gargară permanentă politică la un moment dat se răzbună, pentru că nu ai ce să pui pe masă. Vrem bani, dar te întreabă ăia: Pentru ce?”, a afirmat Cristian Ghinea sâmbătă, la Prima TV, în cadrul emisiunii Insider Politic.

Fostul ministru a explicat că în ultimele luni cele 25 de spitale care să primească finanţare prin PNRR ar fi trebuit deja selectate, aşa cum ar fi trebuit contractate lucrările pentru realizarea metroului.

„Rafila trebuia să muncească pe brânci lunile astea, ca din alea 49 să selecteze 25 care chiar să aibă şansă să fie făcute. El a zis: avem 49, dar vrea şi Olguţa, care nu s-a trezit la timp să dea hotărârea de Consiliu Local şi nu a intrat pe alea 49, hai să deschidem lista de 49! S-a dus la Bruxelles şi ăia au zis: ”Bă, dar voi trebuie să faceţi invers, din 49 să alegeţi 25, nu să mai adăugaţi la alea 49!” Şi tot pierd vremea, nu se întâmplă nimic. Este ceva incredibil şi toţi se războiesc cu mine sau cu Drulă. Noi am fost acum opt luni la guvernare mai mult de un an. Şi zice Grindeanu: ”Păi trebuie să fie gata contractarea metroului şi nu e gata!” Păi cine dracu trebuia să muncească în acest an de zile de când eşti ministru? Grindeanu a fost mai mult ministru decât a fost Drulă la Transporturi. (...) Ce a făcut Grindeanu, ce a făcut Rafila în timpul ăsta în care se ceartă cu mine şi cu Drulă în loc să muncească la PNRR? Toate astea se vor răzbuna”, adaugă Cristian Ghinea.