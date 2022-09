Fostul șef al SBU din regiunea Harkov a fost reținut - Este acuzat de trădare și abandonarea datoriei

Fostul șef al departamentului Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) din regiunea Harkov a fost acuzat de trădare de stat și de abandonarea neautorizată a sarcinilor de serviciu în condițiile legii marțiale, a anunțat luni Biroul Procurorului General al Ucrainei.

"Sub îndrumarea procedurală a procurorilor Procuraturii Generale, în baza deciziei judecătorului de instrucție, a fost reținut fostul șef al departamentului Serviciului de Securitate al Ucrainei din regiunea Harkov. El a fost raportat sub suspiciunea de înaltă trădare și abandonarea neautorizată a datoriei sub legea marțială (partea 1 a articolului 111, partea 5 a articolului 407 din Codul Penal al Ucrainei)", se arată într-un mesaj pe canalul Telegram al instituției.

În comunicat se susține că "potrivit anchetei, la 24 februarie 2022, suspectul, din proprie inițiativă, a început să lucreze în detrimentul capacității de apărare și a securității statului ucrainean", "nu a asigurat îndeplinirea funcțiilor și sarcinilor atribuite SBU în regiune și a comis acțiuni în mai multe etape menite să-l înlăture din funcție pe președintele administrației militare regionale din Harkov".

Potrivit procuraturii generale, fostul șef al SBU a "părăsit în mod arbitrar locul de serviciu și s-a aflat ilegal în afara regiunii Harkov", s-a retras din executarea ordinelor de luptă ale comandantului și nu a reușit să organizeze activitățile de contrainformații și contraspionaj ale SBU în regiunea Harkov. "De asemenea, el nu a reușit să asigure participarea unității la apărarea orașului Harkov ca parte a grupării de forțe din Harkov", se arată în declarație.

Duminică, presa ucraineană a raportat reținerea în vestul Ucrainei a lui Roman Dudin, fostul șef al Serviciului de Securitate al Direcției din regiunea Harkov din Ucraina. Președintele Volodimir Zelenski l-a demis pe Dudin din funcție după o vizită în regiunea Harkov la 29 mai. Apoi, șeful statului a declarat că oficialul „nu a lucrat pentru a proteja orașul, ci s-a gândit doar la el însuși” și a adăugat că „motivele lui Dudin vor fi clarificate de către organele de drept”. La 30 mai, Dudin i-a cerut lui Zelenski să dezmintă declarația și să își ceară scuze, afirmând că este gata să răspundă la toate întrebările cu ajutorul unui poligraf.