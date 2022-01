Fuziunea cu PNL duce la demisii în ALDE

Un vicepreședinte ALDE demisionează din partid, acesta afirmând că nu poate fi de acord cu felul în care decurg discuțiile pentru fuziunea cu PNL.

„Se discută în termeni pe care nu îi mai recunosc ca fiindu-mi onoranți politic. Se discută mult despre o fuziune și despre funcții pe care unii colegi ar putea să le primească în urma negocierilor cu PNL. În opinia mea, cuvântul atât de mult vehiculat, ”negociere”, este cel mai nepotrivit cuvânt în momentul de față. El era potrivit când guvernarea PSD a fost schimbată cu ajutorul ALDE, iar atitudinea celor de la PNL față de noi este bine cunoscută; acum cuvântul potrivit ar fi ... milă. Resping categoric acest mod de a face politică. Faptele mele și munca depusă nu pot fi miluite politic. Amintesc faptul am demisionat din funcția de Subsecretar de Stat în Guvernul Dăncilă fără ezitare. Am argumentat public fiecare decizie și am sancționat fiecare derapaj. Acesta a fost proba caracterului meu în politică”, anunță, miercuri, liderul ALDE Dâmbovița, Ionel Petre, vicepreședinte național al formațiunii.

„Sunt recunoscător pentru culoarul politic pe care ALDE mi l-a pus la dispoziție, pentru oportunitate a de a îmi face cunoscute opiniile”, a adăugat acesta.