Gică Popescu dă de pământ cu Edi Iordănescu după meciul cu Elveția: 'Băi Edi, tu nu știi ce înseamnă echipa națională!'

Fostul căpitan al echipei naţionale Gheorghe Popescu a declarat, luni seară, că tricolorii au făcut două meciuri dezastruoase cu Kosovo şi Elveţia şi a fost critic la adresa selecţionerului Edward Iordănescu, informează news.ro.

"Au fost două meciuri dezastruoase. Măi, Edi, tu nu ştii ce înseamnă echipa naţională? De ce vorbeşti de grup, de drumul cel bun. Nu ştie ce înseamnă echipa naţională. Nu drum, familie, rezultate..asta vrem... Nu ăsta e drumul cel bun, ieşi de pe el...e total greşit. Dacă nu poţi, ieşi de pe el, lasă pe alţii. Habar nu ai ce înseamnă echipa naţională. Ce valori a creat naţionala în ultimii ani? Valorile înseamnă rezultate, calificări, nu când îi cade mingea în cap lui Puşcaş şi facem 2-2", a spus Popescu la Prima TV.

Şi Viorel Moldovan consideră că Edi Iordănescu a greşit: "Am avut şansă mare, am luat un punct, dar nu e meritul nostru...Poate nu am înțeles abordarea, poate nu mă pricep...".

Reprezentativa României a remizat cu Elveţia, la Lucerna, scor 2-2, în Grupa I de callificare la Campionatul European din 2024, meci în care elveţienii au condus cu 2-0.