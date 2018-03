Hagi, despre meciul cu FCSB: Am venit cu gândul să câştigăm

Antrenorul Gheorghe Hagi a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că FC Viitorul merge pe Arena Naţională la partida cu FCSB cu gândul de a câştiga.

"Steaua este o echipă extraordinar de valoroasă, cu lot extraordinar, a jucat în primăvara europeană. Încercăm să facem un meci extraordinar, am venit cu gândul sa câştigăm, sa marcăm, sa facem un meci mare. Steaua e puternică acasă, are jucători valoroşi, trebuie să nu le dai timp şi spaţiu să gândească. Sper ca noi să fim mai iuţi ca ei. Suntem într-un moment fericit, ne-am atins obiectivul şi sperăm să facem meciuri frumoase în play-off", a declarat tehnicianul FC Viitorul.

El spune că a transferat la FCSB jucători valoroşi; "Ce a fost a fost, a trecut o perioadă, fiecare joacă pentru clubul lui. Interesul nostru este sa câştigăm, al lor să câştige, chiar dacă ne cunoaştem, i-am crescut, a trecut timpul, acum interesul lor e pentru echipa lor. Nu ii evaluez eu, dar sunt jucători foarte, foarte valoroşi, au demonstat şi la naţională."

Hagi nu exclude posibilitatea de a vinde în continuare jucători la echipe finului său, Gigi Becali.

"Noi suntem o fabrică de jucători. Cine vrea, sa facă oferte, nu e doar într-o direcţie, în toate.suntem furnizori de jucători. Jucătorii sunt doriţi în România, afară, vor pleca, nu vor sta cu noi pană se lasă", a precizat el, potrivit News.ro.

FC Viitorul îşi propune în acest play-off o clasare cel puţin pe locul al treilea.

"Suntem fericiţi, bucuroşi că pentru al treilea an suntem in play-off, ne-am respectat principiile de a forma jucători, de a furniza jucători altor echipe, dar şi să fim competitivi, să devenim cei mai buni. E greu să ne gândim la primele două locuri, sunt nişte puncte în faţă, la acest nivel de şase echipe foarte bune, e greu să văd în momentul de faţă cum va fi la final. Ca anul trecut, să luptăm să ieşim campioni, să îmi pun în cap acest lucru, mi se pare puţin cam departe. Locul 3 e mai aproape, mai accesibil pentru noi, probabil vom încerca sa ne ducem acolo, o cupă europeana. Avem echipă foarte, foarte tânară, mă felicit pentru deciziile din iarnă, care nu au fost uşoare. Sper să facem faţă acestor zece meciuri importante, frumoase, există mult entuziasm din partea mea, a jucătorilor, sperăm să putem să o facem, suntem tineri, nu avem experienţă, dar foarte mult talent", a mai spus Hagi.

Gheorghe Hagi este împotriva aducerii unor arbitri străini la meicurile din Liga I şi reafirmă faptul că în primul eşalon al fotbalului românesc ar trebuie să fie 18 echipe.

"Eu, personal, sunt pentru a ne creşte arbitri, jucătorii, antrenorii noştri români. Trebuie sa credem în ce avem. Trebuie sa credem. Am zis de 18 echipe şi s-a suparat Gino… A zis ca am luat campionatul în sistemul ăsta. Nu, am fost cel mai bun. Mi s-au luat 2 puncte. Lui Dinamo i se iau 20 de puncte şi la alţii cinci. Cum e normal? Care e argumentul sportiv? Eu am făcut sport. Aşa, poţi să faci orice regulă. Unuia îi iei şapte victorii si altuia una. Play-off, ok, injumătăţim punctele, nu. Orice victorie a fost muncită, de ce sa o iei? Cu 18 echipe minim, aşa dezvolţi fotbalul în România. Dar se pare că ne e frică să dezvoltăm. E sport de masa, nu să-l facă cinci inşi. Fotbalul, segment social, statul are obligaţia faţă de el. E obligat. Dacă nu gândim aşa, suntem egoişti. În spatele nostru ce facem? Care e mediul pentur aceşti tineri? Preşedintele care ne va conduce în fotbal va avea o munca de jos, am ajuns acum foarte jos, luaţi statistica. Degeaba ocolim. Mai puţine terenuri, jucători, stadioane. Toţi se dezvoltă, noi reducem", a mai declarat Hagi.

FCSB întâlneşte, duminică, de la 20.45, pe teren propriu, FC Viitorul, în prima etapă a play-off-ului Ligii I.