HALUCINANT Vlad Voiculescu aruncă România în aer: 'Nu este exclus să fie mii de morți în plus' - Întrebarea lui CTP l-a blocat

Vlad Voiculescu a șocat, vineri seara, la Digi 24, când a anunțat că numărul de morți de coronavirus ar fi cu mult mai mare decât decât cifrele oficiale, care indica, vineri la prânz, 25.937. ”Sunt cu câteva mii mai mulți”, a spus, fără pic de ezitare fostul ministru al Sănătății.

Întrebat de Cristian Tudor Popescu dacă își dă seama ce părere își face poporul care îl ascultă, Voiculescu a refuzat să răspundă direct.

”Vlad Voiculescu: Nu este exclus să fie mii de morți în plus. INSP validează toate datele despre decese. Nu am nicio îndoială că o diferență există.

Cristian Tudor Popescu: Vă dați seama cam ce a creat în opinia publică această declarație a dvs? Opinia oamenilor care au auzit că se ascund morți.

Vlad Voiculescu: Eu am auzit invers, că sunt mai puține, așa spun unii politicieni. Metodologia trebuie revizuită. Eu am spus lucurile astea azi pentru ca să nu vină apoi să spună că le-am ținut ascunse.

Cristian Tudor Popescu: Domnule Voiculescu, ați inundat casa ca să nu ia foc.”.

Ministrul a precizat că investigaţia a început abia în urmă cu câteva zile, după ce i-a fost semnalată problema de către un consilier.

”Am făcut verificări la nivel mic, la nivel de spital (...) verificând în cele 2 platforme şi într-adevăr există o problemă de metodologie”, a declarat Vlad Voiculescu.

Ministru vorbeşe despre o ”diferenţă semnificativă” între datele raportate în diferitele platforme de raportare a cifrelor, respectiv Corona-Forms – unde raportează spitale, medici de familie şi alte entităţi, şi platforma unde raportează doar spitalele.

”Nu este vorba despre morţi ascunşi, cine a rostit cuvântul ăsta?”, a afirmat Voiculescu.

Vlad Voiculescu a declarant, vineri, într-o conferinţă de presă, că există diferenţe fundamentale între decesele raportate de COVID şi cele reale.

“Avem un ministru interimar al Sănătăţii care nu ştiu cât timp are, dar sunt câteva lucruri la care lucram, respectiv le investigam. O să-l rog pe domnul ministru interimar, care ocupă de asemenea funcţia de prim-ministru, să revadă metodologia făcută sub conducerea PNL anul trecut cu privire la raportarea deceselor din spitale COVID-19. Nu aş vrea să arunc cu numere pentru că nu am reuşit să documentăm acest lucru, dar investigaţia noastră ne arată că există diferenţe fundamentale între numerele raportate şi cele reale”, a afirmat Voiculescu.