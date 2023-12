Hamas condamnă dur Israelul după imaginile cu prizonierii palestinieni dezbrăcaţi / Foto

Un înalt oficial al Hamas a acuzat vineri forţele israeliene că au comis o "crimă odioasă împotriva civililor nevinovaţi" după ce imagini din Gaza cu bărbaţi palestinieni dezbrăcaţi până la lenjeria intimă au circulat pe reţelele sociale, informează Reuters, potrivit Agerpres.

Izzat El-Reshiq, care se află în exil în străinătate, a cerut organizaţiilor internaţionale pentru drepturile omului să intervină pentru a arăta ce s-a întâmplat cu aceşti bărbaţi şi a ajuta la eliberarea lor.

Comitetul Internaţional al Crucii Roşii (CICR) a declarat că este îngrijorat de aceste imagini şi că toţi deţinuţii trebuie trataţi cu umanitate şi demnitate în conformitate cu dreptul internaţional umanitar.

Televiziunea israeliană a difuzat joi imagini, pe care Reuters nu le-a putut verifica în mod independent, cu ceea ce a spus că erau luptători Hamas capturaţi, dezbrăcaţi în lenjerie intimă şi cu capetele plecate, aşezaţi pe o stradă a oraşului Gaza.

"Vorbim despre indivizi care sunt reţinuţi în Jabalia şi Shejaiya (în oraşul Gaza), fiefuri Hamas şi centre de greutate", a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului israelian Eylon Levy într-un briefing regulat, ca răspuns la o întrebare despre imagini.

"Vorbim despre bărbaţi de vârstă militară care au fost descoperiţi în zone pe care civilii ar fi trebuit să le fi evacuat cu săptămâni în urmă", a adăugat el.

Armata israeliană a sfătuit civilii să părăsească zonele din Gaza unde intenţionează să opereze după ce şi-a lansat campania de eliminare a Hamas în enclava palestiniană în urma crimelor în serie ale grupării militante islamiste din 7 octombrie în Israel.

O fotografie arată mai mult de 20 de bărbaţi îngenunchiaţi pe trotuar sau în stradă, cu soldaţi israelieni privind şi zeci de pantofi şi sandale abandonate pe drum. Un număr asemănător de bărbaţi, de asemenea semigoi, erau înghesuiţi în spatele unui camion din apropiere.

Unii palestinieni au spus că au recunoscut rude în imaginile care circulă pe social media şi au negat că bărbaţii au vreo legătură cu Hamas sau cu orice alt grup.

Reshiq a declarat că bărbaţii au fost capturaţi într-o şcoală din Gaza ce era folosită ca adăpost după săptămâni de bombardamente israeliene care au strămutat mulţi locuitori din Gaza.

"Şi îndemnăm organizaţiile pentru drepturile omului să intervină imediat pentru a expune această crimă odioasă împotriva civililor nevinovaţi care se refugiaseră într-o şcoală, transformată în adăpost din cauza agresiunii şi masacrelor sioniste, şi să facă presiuni prin toate mijloacele pentru a le asigura eliberarea", a adăugat oficialul Hamas.

Portalul de ştiri în limba arabă Al-Araby Al-Jadeed, cu sediul la Londra, a declarat că unul dintre bărbaţii reţinuţi este corespondentul său Diaa Kahlout. "Al-Araby Al-Jadeed condamnă ferm arestarea umilitoare a colegului Diaa Al-Kahlout şi a altor civili", scrie Al-Araby, îndemnând comunitatea internaţională şi grupurile de drepturi să denunţe arestarea jurnaliştilor.

Comitetul pentru Protecţia Jurnaliştilor a cerut de asemenea eliberarea lui.

Unii palestinieni au identificat locul unde bărbaţii au fost capturaţi ca fiind oraşul din nord-est Beit Lahia, o zonă unde Israelul a avertizat civilii să o părăsească şi care a fost încercuită şi asediată de tancurile israeliene săptămâni întregi.

Hani Almadhoun, un palestinian american rezident în statul Virginia (estul SUA), a spus că a văzut rude într-o imagine şi a declarat pentru Reuters că sunt "civili nevinovaţi fără legături cu Hamas sau cu orice altă facţiune".

"Subliniem cu tărie importanţa de a-i trata pe toţi cei deţinuţi cu umanitate şi demnitate, în conformitate cu dreptul internaţional umanitar", a declarat Jessica Moussan, consilier pentru relaţii cu mass-media al CICR pentru Orientul Mijlociu, într-un comunicat.

Husam Zomlot, şeful Misiunii Palestiniene din Londra, a scris pe reţeaua X că imaginile evocă "unele dintre cele mai întunecate pasaje din istoria omenirii".

Politiciana palestiniană proeminentă Hanan Ashrawi a declarat pe X că incidentul este "o încercare flagrantă de umilire şi degradare a bărbaţilor palestinieni, răpiţi din casele lor familiale, dezbrăcaţi şi etalaţi ca nişte trofee de război".

