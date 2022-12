Importatorii și producătorii de panouri fotovoltaice vor fi obligaţi să declare lunar la Fondul de Mediu cantităţile de ambalaje (analiză)

Importatorii/producătorii de panouri fotovoltaice sunt obligaţi să declare lunar la Fondul pentru Mediu, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care şi-au desfăşurat activitatea, cantităţile de ambalaje în care au fost panourile fotovoltaice, susţin consultanţii unei companii de profil, conform Agerpres.

De asemenea, trebuie să declare EEE-uri introduse pe piaţa naţională şi cantităţile de deşeuri de ambalaje valorificate, respectiv cantităţile de deşeuri de EEE-uri colectate."Contextul este Planul REPowerEU, iniţiativa UE de a pune capăt dependenţei sale de combustibilii fosili, centrat pe utilizarea rapidă a energiei din surse regenerabile. Strategia Uniunii Europene pentru energia solară a fost publicată în luna mai 2022", menţionează analiza realizată de Daniela Neagoe, Senior Manager, Comerţ Internaţional, EY România.De altfel, ca parte de promovare a utilizării surselor regenerabile de energie, începând din 2022, în Nomenclatura Combinată ("NC") a Uniunii Europene, au fost introduse coduri tarifare specifice produselor fotovoltaice cu taxe vamale zero sau de 2,7%, cum ar fi: Celule fotovoltaice asamblate/neasamblate în module sau montate în panouri cu 0% taxe vamale şi Generatoare fotovoltaice cu 2,7% taxe vamale.De asemenea, alte componente ale sistemului fotovoltaic au taxe zero sau mici: convertizoare statice (invertor) 0% taxe vamale, acumulatori cu ioni de litiu cu 2,7% taxe vamale, suport (rack) din oţel pentru module solare cu 0% taxe vamale."Comercializarea fără respectarea obligaţiei de înregistrare sau achiziţionarea de la producători de EEE neînregistraţi este considerată contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 40.000 lei la 50.000 lei. Pe lângă sancţiunea amenzii contravenţionale, se aplică şi sancţiunea complementară a suspendării temporare a activităţii operatorului economic, până la conformarea cu prevederile legislative", se menţionează în material.În contextul actual, când preţurile la energie şi gaze naturale au crescut semnificativ, din ce în ce mai mulţi consumatori iau în considerare ca soluţii alternative sursele regenerabile de energie, cum ar fi energia produsă de panourile fotovoltaice.Consultanţii EY România susţin că importatorii care achiziţionează panourile fotovoltaice din afara României (din alte state membre sau din afara teritoriului Uniunii Europene) şi producătorii ar trebui să cunoască obligaţiile pe care le au la Fondul pentru Mediu (pe lângă celelalte obligaţii vamale, fiscale), în calitate de persoane care introduc pe piaţa naţională aceste panouri.Conform sursei citate, pentru operatorii economici care introduc pe piaţa naţională bunuri ambalate (inclusiv panouri fotovoltaice ambalate), o contribuţie de 2 lei/kg este datorată la Fondul pentru Mediu pentru diferenţa dintre cantitatea de deşeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor minime de valorificare/reciclare stabilite în legislaţie (aproximativ 65% din cantitatea introdusă pe piaţă din 2023) şi cantitatea de deşeuri de ambalaje încredinţate spre valorificare/reciclare."Începând cu 2023, se ia în considerare cantitatea efectiv valorificată şi nu cea încredinţată spre valorificare/reciclare. De exemplu, pentru o cantitate de o tonă de ambalaje (pot consta în paleţi lemn, cutii carton, folie plastic, chingi plastic, colţari de metal) importatorul, respectiv producătorul va avea obligaţia de plată la Administraţia Fondului pentru Mediu a unei sume de 1.300 lei, dacă nu valorifică/reciclează nimic din cantitatea de ambalaje introdusă pe piaţă, individual sau prin transferul de responsabilitate către un operator economic autorizat în acest sens. Panourile fotovoltaice sunt incluse în lista echipamentelor electrice şi electronice ("EEE"), publicată ca anexă la Ordonanţa de Urgenţă nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice", se mai precizează în material.În Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr 196/2005 este prevăzută o contribuţie de 4 lei/kg şi respectiv de 20 lei/kg (8 lei/kg, de la 1 ianuarie 2023) pentru lămpi, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională EEE-uri, pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de EEE corespunzătoare obiectivelor anuale de colectare (65% în prezent) şi cantităţile efectiv colectate.În plus, în vederea introducerii pe piaţă a EEE-urilor, producătorii/importatorii au obligaţia de a se înregistra la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (ANPM), în Registrul producătorilor de echipamente electrice şi electronice. Astfel, vor primi un număr de înregistrare care va fi comunicat reţelelor comerciale prin care sunt vândute EEE-urile.