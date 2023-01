În anii 2020 – 2021, România era într-un clasament internaţional, ca nivel de sprijin pentru mediul economic în PIB, după Congo, cu 1,1%, spune Budăi

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a declarat că în anii 2022 – 2021, România era într-un clasament internaţionalm ca nivel de sprijin pentru mediul economic în PIB, după Congo, cu 1,1%, precizând că în prezent este la 6% din PIB sprijin real pentru mediul economic, potrivit news.ro.

Marius Budăi a afirmat, marţi, la Prima News, că au fost create în plus faţă de ianuarie 2022 peste 100.000 de locuri de muncă.

“Măsurile pe care le-am implementat pe parcursul anului 2022 încep să-şi producă efecte. Spuneam la începutul anului 2022 că ne dorim în primă fază să apărăm prin măsurile pe care le luăm la Ministerul Muncii locurile de muncă, să sprijinim mediul de afaceri pentru a-şi apăra locurile de muncă. Am reuşit acest lucru şi ulterior prin accesări de fonduri europene pentru aceste măsuri, cele două proiecte de final de an de 57 de milioane de euro, care sunt destinate, unul din ele strict pentru tineri. Am reuşit pe parcursul acestui an să avem peste 100.000 de locuri de muncă avans faţă de ianuarie 2022. Este genul de măsuri pe care trebuie să îl luăm în continuare şi să ţinem foarte mult cont şi de ceea ce se întâmplă din punct de vedere demografic, nu numai în România, ci în Uniunea Europeană şi chiar în lume. Trebuie să fim extrem de atenţi şi să fim proactivi, să nu stăm să reacţionăm când fenomenul se întâmplă”, a declarat ministrul Muncii.

El a explicat care este motivul pentru a crescut numărul numărul locurilor de muncă şi al angajatorilor în ultima perioadă.