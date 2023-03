Incident șocant în Grecia: fostul ministru de Finanțe, atacat de 20 de bărbați mascați, în plină stradă

La început Varoufakis, 61 de ani, a fost insultat din stradă. Când a ieşit pe uşă, el a fost atacat de mai mulţi indivizi cu cagule, care l-au aruncat la pământ, l-au lovit cu picioarele şi cu pumnii în faţă, ceea ce a avut ca rezultat fracturarea nasului. În urma atacului, Varoufakis a fost spitalizat, potrivit Agerpres.

El şi-a exprimat recunoştinţa pe Twitter pentru solidaritatea de care a avut parte după atac, negând informaţiile conform cărora atacatorii proveneau din grupuri de extremă stângă.

'Nu erau anarhişti, de stânga, comunişti sau membri ai vreunei mişcări', a scris el pe Twitter în limba engleză.

"Bătăuşi plătiţi şi aşa şi arătau, care au invocat în mod stângaci minciuna că m-aş fi vândut troicii (Comisia Europeană, Fondul Monetar Internaţional /FMI/ şi Banca Centrală Europeană /BCE/). Nu-i vom lăsa să ne dezbine. Înainte!", a afirmat el.

Partidul său, Mera25, a calificat atacul drept "fascist".

Profesor de economie care nu era foarte cunoscut la nivel internaţional la acea vreme, Varoufakis a ajuns în lumina reflectoarelor în timpul crizei datoriilor din 2015, când era ministru de finanţe. În prezent este deputat în parlament.

