Investiţie de 12 milioane de euro într-o fabrică modernă de blocuri ceramice în Sălaj

O companie de blocuri ceramice va construi o nouă fabrică în judeţul Sălaj, printr-o investiţie de peste 12 milioane de euro, co-finanţată în cadrul Mecanismului Financiar SEE 2014-2021.

"Noua fabrică, pe care Cemacon o va edifica în judeţul Sălaj, se va constitui într-un nou reper în producţia industrială, atât la nivel de eficienţă operaţională, cât şi în ceea ce priveşte standardele de muncă pentru angajaţi.

Echipamentele achiziţionate reprezintă vârful de gama din industrie la acest moment şi se remarcă prin fiabilitate şi versatilitate, linia de producţie fiind echipată să producă atât înveliş ceramic, cât şi elemente de placare pentru faţade", se arată într-un raport publicat marţi, de compania menţionată, pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Citește și: Cum s-a SCUZAT `ȘEFU`` și `BOSSU``Claudiu Manda în fața anchetatorilor DNA

Potrivit sursei citate, investiţia va depăşi 12 milioane de euro, iar proces de producţie va fi unul prietenos cu mediul.

Investiţia este parte a proiectului "Investing in a new eco-friendly ceramic coating production line", proiect co-finanţat în cadrul Mecanismului Financiar SEE 2014-2021, conform contractului încheiat cu operatorul de program Innovation Norway - o organizaţie norvegiană cu peste 20 ani de experienţă în proiecte internaţionale pentru dezvoltarea de bune practici în domeniul eco-business.

Cemacon mai deţine în prezent în judeţul două fabrici de blocuri ceramice, la Zalău şi Recea.