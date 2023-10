FOTO-VIDEO - Israelul demolează la propriu clădirile din Gaza: sute de clădiri au fost puse la pământ în ultimele bombardamante

"Sute de clădiri şi case au fost complet distruse şi mii de alte locuinţe au fost avariate", a declarat pentru AFP Mahmoud Bassal, purtătorul de cuvânt al Apărării Civile din Gaza, teritoriu palestinian sub controlul Hamas.

Bombardamentele intense din timpul nopţii "au schimbat peisajul Gazei şi al guvernoratelor din nord", a adăugat el.

Potrivit mai multor mărturii pe care AFP le-a putut obţine, cele mai violente bombardamente israeliene nocturne s-au concentrat în zonele din jurul a două spitale, al-Shifa din oraşul Gaza şi aşa-numitul "spital indonezian", construit datorită donaţiilor din Indonezia, în sectorul Jabaliya mai la nord.

Raidurile au distrus multe clădiri şi au lăsat cratere uriaşe pe străzile complet desfundate.

Cu câteva ore înainte de începutul bombardamentelor masive vineri seară, armata israeliană a acuzat Hamas că "poartă războiul din spitalele" Fâşiei Gaza şi că se serveşte de populaţie ca "scut uman", ceea ce mişcarea islamistă a negat categoric.

Războiul a fost declanşat pe 7 octombrie de atacurile Hamas asupra teritoriului israelian, fără precedent ca amploare şi violenţă, care au ucis peste 1.400 de persoane, majoritatea civili, potrivit Israelului. Potrivit armatei israeliene, 229 de persoane sunt ţinute ostatice după ce au fost duse cu forţa în Fâşia Gaza, unde Hamas este la putere din 2007.

Ministerul Sănătăţii al Hamas, la rândul său, a anunţat că bombardamentele lansate ca represalii au ucis peste 7.300 de persoane, în marea majoritate civili, printre care peste 3.000 de copii.

