La 78 de ani, Joni Mitchell va susţine primul concert în postura de cap de afiş după două decenii

Cântăreaţa şi compozitoarea Brandi Carlile a dezvăluit săptămâna aceasta în programul de televiziune american "The Daily Show" că va concerta împreună cu Joni Mitchell, la Gorge Amphitheatre din Washington, vara viitoare, relatează vineri DPA/TCA.

Anunţul vine la câteva luni după ce Mitchell şi-a uimit şi încântat fanii alăturându-se lui Carlile pe scena Festivalului de Folk din Newport, Rhode Island, potrivit Agerpres.

Înainte de acel moment magic, cântăreaţa canadiano-americană nu a mai cântat live în faţa unei mulţimi timp de aproximativ două decenii.

"După Newport, Joni a zis: "Vreau să mai fac un spectacol". Ea a spus: "Vreau să cânt din nou'', a declarat Carlile pentru gazda emisiunii "The Daily Show", Trevor Noah. "Trebuie să ne gândim la asta şi ne-am hotărât asupra unui loc. E una dintre cele mai frumoase spaţii din lume", a adăugat artista.

Carlile şi Mitchell urmează să concerteze în postura de capete de afiş ale unui eveniment care va include două spectacole, intitulat "Echoes Through the Canyon". Carlile va cânta la Gorge Amphitheatre la data de 9 iunie, urmată de Mitchell, la 10 iunie.

"În ultimii 20 de ani, Nimeni n-a putut să cumpere un bilet pentru a o vedea pe Joni Mitchell cântând", a continuat Carlile.

"Aşa că asta este ceva uriaş. Iar ea e foarte încântată pentru că e aproape de Canada şi de unii dintre prietenii ei canadieni. (...) Nu-mi vine să cred că se întâmplă, dar se întâmplă şi ea va da lovitura", a mai spus Brandi Carlile.

Biletele pentru "Echoes Through the Canyon" vor fi puse în vânzare pentru marele public la data de 28 octombrie, conform LiveNation.

Într-un interviu acordat în această lună pentru Los Angeles Times, Carlile a vorbit despre concertul susţinut alături de Mitchell la Festivalului de Folk din Newport adăugând că timpul petrecut acasă la legendara cântăreaţă în vârstă de 78 de ani i-a oferit inspiraţie pentru cel mai recent album al ei, "In the Canyon Haze".

"Dacă aţi crezut că ceea ce a făcut ea (la Festivalului de Folk din Newport) a fost un miracol, să ştiţi că a fost şi mai miraculos pentru că nu aveam nicio idee că se va întâmpla... până când s-a întâmplat", a declarat Carlile pentru Los Angeles Times.

În cadrul emisiunii "The Daily Show", ea a explicat: "Am crezut că e un jam. N-am ştiut că o să cânte toate acele melodii. (...) A preluat frâiele spectacolului devenind interpreta pe care o cunoaştem cu toţii", a adăugat Carlile. "N-am adormit în noaptea aceea. Am rămaşi treji până a răsărit soarele bucurându-ne de ceea ce s-a întâmplat. (...) Joni iubeşte să cânte şi e minunată. E la fel de iscusită ca oricând", a mai spus artista.