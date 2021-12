Laura Vicol stârnește pasiuni printre bărbații din politică: Dacian Cioloș se ceartă cu fostul europarlamentar Cristian Preda

Noua șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, Laura Vicol (PSD), a stârnit o adevărată discuție aprinsă între președintele USR Dacian Cioloș și fostul europarlamentar Cristian Preda. Totul a plecat de la clienții pe care avocata Laura Vicol îi avea în trecut; cazul a fost comparat cu exemplul fostului ministru al Justiției, Stelian Ion, care a fost avocatul lui Radu Mazăre.

„Îmi place faptul că Dacian Cioloș îi reproșează public, pe un ton tăios, președintelui Iohannis că a nășit numirea la comisia juridică a Camerei a unei „avocate a clanurilor interlope”. Are dreptate: e un scandal! E, însă, problematic faptul că fostul premier opune respectiva numire susținerii USR pentru Stelian Ion, de vreme ce acesta s-a făcut cunoscut, la rândul său, ca avocat al lui Radu Mazăre...”, a spus fostul europarlamentar Cristian Preda, pe pagina sa de Facebook.

Dacian Cioloș a venit apoi cu un răspuns pentru Cristian Preda.

„Îi mulțumesc lui Cristian Preda pentru laudă, dar și pentru critică. Îl apreciez pentru activitatea sa politică și didactică și sper ca scurta noastră colaborare să fi lăsat câteva amintiri plăcute. Plecând din acest punct, aș vrea să îi răspund în ceea ce privește aspectul invocat de el, public, cu privire la o paralelă a cazurilor Laura Vicol și Stelian Ion.

Cei doi nu au nimic în comun. Am citit criticile privind nemulțumirea mea că doamna Vicol, penalist, apărătoare a clanurilor interlope și activistă împotriva campaniilor anticorupție, a fost numită președinta Comisiei juridice din Camera Deputaților. Îmi asum poziția, pentru că am dreptul la propriile judecăți de valoare atunci când discut despre clasa politică. Laura Vicol poate fi ce dorește domnia sa, inclusiv deputat și președinte de comisie, dacă are sprijin politic. Din perspectivă legală. Dar din perspectivă morală, ea nu are ce căuta în politică și aici mă despart decisiv de Cristian Preda.

Politica românească este capturată de clanuri și grupuri de interese. Oamenii politici au fost 30 de ani reprezentanții unor grupuri care au dorit să facă bani din afaceri cu statul și prin jumulirea bugetului de stat. Acești oameni au introdus relativismul ca unitate de măsură. Așa ne-am trezit, de pildă, cu Gigi Becali europarlamentar PNL și coleg cu Cristian Preda în Parlamentul European. Eu cred că e timpul să punem punct și să ne purtăm ca niște oameni care înțeleg moralitatea și care nu cad în capcanele relativismului servit de pe post de echilibru și echidistanță.

Laura Vicol nu are ce căuta în politică, este compromisă moral de propriile ei acte, iar dacă am fi avut o clasă politică decentă ea nu ar fi ajuns nici măcar deputat. E o chestiune de curățenie publică. Paralela invocată de Cristian Preda este cel puțin nepotrivită. Nu stau să îi construiesc eu apărarea lui Stelian Ion, ar părea subiectivă fără doar și poate. Dar Stelian Ion nu a fost niciodată avocatul lui Radu Mazăre așa cum Laura Vicol a fost avocata clanurilor interlope. Stelian și-a asumat o carieră politică, a făcut opoziție la PSD în războiul dus de acest partid cu justiția și a încercat la Ministerul Justiției să schimbe modul în care funcționa această instituție până când a fost îndepărtat, peste noapte, de premierul Cîțu. Stelian Ion nu a apărat public niciun penal, în timp ce Laura Vicol a construit la televizor nu doar apărarea unor interlopi și politicieni penali, dar s-a și pronunțat public pentru desființarea DNA.

Or, să facem paralele morale între cei doi este de necrezut. Mai ales că diferența dintre noi și ei e că cei care greșesc la noi pleacă automat din politică, în timp ce cei care greșesc la ei sunt promovați. Priviți conducerile PSD, PNL și UDMR și veți înțelege diferența dintre noi și ei”, a spus Dacian Cioloș.

Cristian Preda a revenit ulterior cu mai multe explicații și a dezvoltat subiectul.

„Îți mulțumesc și eu pentru laudă, dar și pentru critică. Răspund telegrafic: numirea ca ministru al justiției a fostului avocat al lui Mazăre a dezamăgit un număr important de votanți USR. A fost o greșeală politică majoră. La fel de greșit a fost faptul că USR a susținut atitudinea arogantă a lui S. Ion față de președinte, ceea ce a dus la demiterea ministrului și ulterior la căderea guvernului Cîțu”, a punctat Cristian Preda.

„Deunăzi, am exprimat rezerve față de felul cum Dacian Cioloș s-a exprimat public atunci când a comparat dezastruoasa numire a șefei comisiei juridice din Cameră cu mandatul ministrului Stelian Ion. Am spus că, întrucât acesta din urmă e văzut și el ca avocat al lui Mazăre, inclusiv în rândul votanților USRPLUS, Cioloș putea să vorbească despre avocata interlopilor fără să-l menționeze pe demnitarul userist. Liderul USR mi-a răspuns public, atribuindu-mi lucruri pe care nu le susținusem și lansând astfel o campanie de linșaj: am descoperit cu acest prilej că fanaticii din USR sunt la fel harnici ca fidelii altor partide, când e vorba să răstălmăcească vorbele oricui îndrăznește să emită rezerve față de șeful lor. La 48 de ore după ce Dacian Cioloș a postat acel mesaj, useriști cu vână polemică îmi dau lecții de politică, de etică, de viață. Eu sunt problema, nu coaliția PNL-PSD-UDR, nu greșelile pe care le-au făcut ei în cele câteva luni cât au fost la guvernare!

Consider că un lider politic nu e îndreptățit să polemizeze în acest mod cu un cetățean fără o afiliere de partid: armata de aderenți are treburi mai importante de făcut decât să scoată un cetățean oarecare din negura ignoranței...

Regret că, după ce l-am ajutat în foarte multe feluri, ani de-a rândul, Dacian Cioloș se întoarce împotriva mea, la luni bune după ce am părăsit Plus, pentru a-mi putea asuma decanatul FSPUB fără a trezi suspiciuni de partizanat. Nu sunt deloc convins că asta ajută USR sau că-i folosește lui Cioloș la ceva. În ceea ce mă privește, voi continua să gândesc în mod independent.

Post scriptum: am avut o discuție cu Dacian Cioloș și am clarificat ce era de clarificat”, a conchis Cristian Preda.

