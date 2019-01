Lider al PNL, lovitură pentru Blaga și Antonescu: vedetele sub scorul partidului nu trebuie să candideze

Preşedintele PNL Timiş, Nicolae Robu, consideră că este de preferat un candidat mai puţin cunoscut sau chiar necunoscut, dar onorabil şi merituos, care să nu ţină departe votanţii la alegerile europarlamentare, acest lucru fiind valabil pentru oricare partid, la orice alegeri pe listă. Reacția lui Nicolae Robu vine, după ce, la PNL s-au prezentat datele unui sondaj în care partidul este la 27%, dar în același timp personalitățile partidului au un scor în zona de avarie.

El afirmă într-o postare pe pagina sa de facebook, duminică seara, că sunt două situaţii, una în care sondajele plasează candidatul peste scorul partidului şi una care îl situează sub procentajul formaţiunii.

"Dacă un partid are personalităţi cu scor în sondaje peste scorul partidului, atunci, fără îndoială, acestea trebuie să fie în fruntea listei (după părerea mea, PNL nu are). În cazul în care candidaţii au scor în sondaje sub scorul partidului, atunci trebuie să conteze neagreerea de care ei - inclusiv cei de pe primele locuri - au parte la electorat (evident, vorbim de percepţii). Asta înseamnă că în acest caz este de preferat pe listă un candidat mai puţin cunoscut sau chiar necunoscut - unul onorabil, merituos, desigur -, care nu ţine votanţi potenţiali departe de listă, decât o personalitate cu scor sub scorul partidului, care ar ţine votanţi potenţiali departe de listă", explică Nicolae Robu.



Liderul liberalilor timişeni mai susţine că părerea exprimată reprezintă opinia sa "detaşată" de orice persoană, pe care a mai expus-o şi în alte dăţi.



"Dacă cineva se supără pe mine pentru această opinie detaşată de orice persoană - eu nu am nimic personal cu nimeni -, opinie exprimată de nenumărate ori până acum, la diversele alegeri, nicio problemă. Ştiţi vorba: 'Amicus plato sed magis amica veritas' (Mi-e prieten Platon, dar mai prieten mi-e adevărul)", conchide Nicolae Robu.