Liderul Forţa Dreptei Sibiu, după demisia candidatului la primărie din partid: Eşti învins, continuă

Preşedintele Organizaţiei Judeţene Forţa Dreptei Sibiu, deputatul Constantin Şovăială, i-a transmis joi, fostului lider al Organizaţiei Municipale Forţa Dreptei Sibiu, Ciprian Faraon, candidat desemnat pentru funcţia de primar al municipiului reşedinţă de judeţ, că ar fi trebuit să rămână în partid, nu să demisioneze, după ce Comisia de Arbitraj de la Bucureşti a Alianţei Dreapta Unită (ADU) a preferat-o pe lidera USR Sibiu, Ruxandra Cibu Deaconu, candidat la primăria sibiană.

"Personal nu aş vrea să umbresc acest eveniment deosebit de important pentru sibieni, pentru Alianţa Dreapta Unită şi să discutăm sau să dezbatem un caz singular. Atât pot să spun, că învingi, continuă, eşti învins, continuă", a spus Constantin Şovăială.Acesta a explicat că Forţa Dreptei l-a susţinut pe candidatul propriu, Ciprian Faraon, să fie desemnat candidat al ADU la Primăria Sibiu, însă în Comisia de Arbitraj nu a fost votat acesta, ci lidera judeţeană a USR, Ruxandra Cibu Deaconu."Au fost mai multe runde de negocieri şi unde ne-am împotmolit, a fost municipiul Sibiu şi am ajuns la Comisia de Arbitraj şi acolo s-a luat decizia, că cineva trebuia să decidă. Cine a decis? Cei trei conducători, cei trei lideri de formaţiuni politice. Decizia este definitivă şi nu se comentează, nici nu mai avem timp să o comentăm, fiindcă alegerile sunt deja pe noi", a arătat Constantin Şovăială.Şovăială a mai anunţat că nu doar la Sibiu negocierile din Comisia de Arbitraj al ADU au decis candidaţii ADU la Primăria şi Consiliul Judeţean Sibiu, ci sunt în total 12 judeţe în ţară unde candidaţii se hotărăsc la Bucureşti."Ce ştiu de luni, când am fost la Bucureşti, mai erau 12 judeţe de clarificat, ceea ce înseamnă că din 47, cu sectoarele (Capitalei n.r.), totul e clar, adică s-au luat decizii sau s-au înţeles", a precizat Constantin Şovăială.Şovăială susţine că până la finalul acestei săptămâni, Comisia de Arbitraj a Alianţei Dreapta Unită va decide candidaţii din cele 12 judeţe, unde negocierile locale dintre USR, Forţa Dreptei şi PMP au eşuat în stabilirea candidaţilor pentru alegerile locale."Ludovic Orban ne-a spus că săptămâna asta, în două - trei zile, e gata (negocierea n.r.)", a mai declarat Constantin Şovăială.Preşedintele Organizaţiei Municipale Sibiu al partidului Forţa Dreptei, Ciprian Faraon şi secretarul general al acestei organizaţii, Doris Lupu, candidaţi desemnaţi de partid pentru a candida la postul de primar, respectiv viceprimar al municipiului Sibiu, au anunţat joi, că au demisionat din partid, împreună cu 90% din componenţa biroului politic municipal al Forţa Dreptei Sibiu, nemulţumiţi că au pierdut nominalizările la candidaturi la alegerile locale, în favoarea celor de la USR, potrivit unui comunicat de presă.Faraon acuză conducerea judeţeană şi centrală a Forţa Dreptei, că au predat partidul USR şi că s-au decis candidaţii la alegerile locale din Sibiu în urma unor negocieri politice la Bucureşti, nu în urma unui sondaj."Ne-am anunţat astăzi demisia din Forţa Dreptei Sibiu. Au fost 2 ani în care am adus alături de noi oameni profesionişti, de caracter, oameni dornici de implicare în viaţa comunităţii sibiene. Am reuşit la Sibiu să construim prin imaginea noastră, un brand politic care se vroia a fi de succes! Regretăm faptul că, conducerea de la Bucureşti a cedat partidul USR -ului, acceptând să se mulţumească cu firimituri în negocierea avută. Am cerut în repetate rânduri conducerii de la Bucureşti dar şi celor de la USR Sibiu să realizăm un sondaj, din care să rezulte care este cel mai bine plasat candidat, să stabilim criterii obiective, măsurabile şi să putem da Sibiului un candidat aşa cum il doresc sibienii. Au refuzat repetat aceste propuneri. Forţa USR a triumfat "Forţei" Dreptei la Bucureşti, reuşind să impună din pix candidaţii la Sibiu şi în ţară. Vom vedea ce au de spus sibienii, la vot", a declarat Ciprian Faraon.Faraon mai anunţă că urmează 150 de demisii din Forţa Dreptei Sibiu."Mai jos veţi regăsi demisia mea şi a lui Doris Lupu. 90% din componenţa biroului politic municipal al Forţa Dreptei Sibiu şi-a dat deja demisia. Aproximativ 150 persoane, care au venit în Forţa Dreptei Sibiu pentru noi, ca persoane, ne vor urma", a spus Ciprian Faraon.Ciprian Faraon şi Doris Lupu, foştii candidaţi ai Forţa Dreptei la Primăria Sibiu, au mai precizat că vor candida totuşi la alegerile locale."Rămânem însă fermi în decizia de a candida pentru poziţia de primar al Sibiului şi Consiliul Local al Sibiului. Revenim în curând cu detalii", a mai spus Ciprian Faraon.Liderii locali ai USR sunt principalii candidaţi ai Alianţei Dreapta Unită (ADU) la Sibiu, în urma unei decizii a Comisiei de Arbitraj de la Bucureşti, fiind vorba despre Ruxandra Cibu Deaconu, lider judeţean USR, candidat desemnat pentru postul de primar al municipiului reşedinţă de judeţ şi Adrian Echert, preşedintele filialei municipale USR, candidat desemnat pentru preşedinţia Consiliului Judeţean.