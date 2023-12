Ligia Deca a răbufnit la adresa Opoziției: 'Sunteţi un pericol pentru viitorul României'

Ministra Educaţiei Ligia Deca a transmis partidelor din Opoziţie, la dezbaterea moţiunii simple a USR şi Forţa Dreptei împotriva sa, în plenul de luni al Camerei Deputaţilor, că „nu există reformă cu efect instantaneu în educaţie” şi le-a spus acestora că sunt „un pericol pentru viitorul României”, dacă nu se raliază „la eforturile Ministerului Educaţiei de a forma absolvenţii pe care piaţa muncii îi caută şi viitorii cetăţeni activi”.

„Nu există reformă cu efect instantaneu în educaţie. Repet, ceea ce am declarat în 5 decembrie, PISA 2022 ne arată că elevii din familie cu venituri mici şi nivel de educaţie redus obţin performanţe mai scăzute la lectură, ştiinţe şi matematică. România nu-şi permite să irosească resursă umană. De aceea, prin măsurile integrate prevăzute în legea învăţământului preuniversitar burse şcolare, curriculum centrat pe formarea competenţelor, predarea adaptată şi diferenţiată, programul învăţare remedială, susţinerea financiară a profesorilor din mediul rural, zone prioritare de investiţie în educaţie şi desegregare putem susţine fiecare elev să îşi atingă potenţialul. Măsurile acestea care, odată implementate, vor îmbunătăţi rezultatele studiului PISA, precum şi întregul sistem de educaţie sunt rezultatul la ceea ce semnatarii numesc o glumă proiectul România educată”, a declarat Ligia Deca, în plenul de luni al Camerei Deputaţilor, la dezbaterea moţiunii simple a USR şi partidului Forţa Dreptei.

Ea a adăugat că nu insistă „asupra faptului că vorbiţi despre incapacitatea proiectului România educată de a se materializa în reformă la nivel de legislaţie primară când el este concretizat în două legi ale educaţiei”.

„Aş pierde vremea contrazicând evidenţa. Acesta este rezultatul proiectului România educată. Vorbim de două legi ale educaţiei adoptate prin procedură parlamentară, fără niciun fel de scurt circuit, ba chiar cu cea mai mare dezbatere publică, cea mai îndelungată. Vorbiţi despre o lege prost făcută şi vă întreb oare aţi uitat că la această lege au contribuit părinţii, elevii, sindicatele şi chiar dumneavoastră, stimaţi deputaţi, ca parte a celui mai amplu proces de consultare din România? Sunteţi sigur, domnilor şi doamnelor semnatari ai moţiunii, că acuzaţiile aduse tuturor celor care au contribuit la această lege? Nu de alta însă unii dintre dumneavoastră aţi participat direct la elaborarea sa. Întâmplător, chiar domnul deputat care a citit moţiunea”, a completat Deca.

Ministra Educaţiei a mai spus că, duminică au fost comemoraţi 111 ani de la moartea lui Spiru Hare şi în loc să învăţăm din lecţiile pe care le-au promovat operale sale şi despre cum toate partidele pot sprijini împreună educaţia, USR şi Forţa Dreptei au ales să arunce cu noroi.

„Vorbiţi despre o lege prost făcută. Haideţi să vedem mai concret, extinderea programului masă sănătoasă este o politică proastă? Îmbunătăţirea formării profesorilor, susţinerea financiară a profesorilor din mediul rural, dar formarea consorţiilor şcolare, generalizarea învăţământului dual, acestea sunt reformele pe care dumnevoastrăle numiţi proaste? Sunteţi un pericol pentru viitorul României, dacă nu vă raliaţi la eforturile Ministerului Educaţiei de a forma absolvenţii pe care piaţa muncii îi caută şi viitorii cetăţeni activi. Ieri am comemorat 111 ani de la moartea marelui reformator al şcolii româneşti, ministrul liberal Spiru Haret. În loc să învăţăm din lecţiile de construcţie pe care operele sare le promovează şi în locul unui dialog civilizat despre cum putem sprijini educaţia împreună, aţi ales să aruncaţi cu noroi. Aţi vrut să contribuiţi mai mult? Aţi avut nenumărate ocazii, dar România nu poate fi salvată cu mai puţin de două pagini de amendamente. Cum aţi transmis atunci când legile au devenit publice în 27 februarie”, a mai explicat Ligia Deca.

„Mă gândesc că aţi putea lua exemplul Consiliului Naţional al Elevilor. Acestea sunt amendamentele lor. Aceasta este foaia dumneavoastră. Aţi declarat cu mândrie că aţi depus peste 200 de amendamente la legile educaţiei în dezbaterea parlamentară. Vă reamintesc că peste 40 din cele 200 de amendamente propuse au fost aprobate”, a continuat ministra Educaţiei.

„De asemenea, alte aproximativ 170 de amendamente la legea învăţământului preuniversitar, respectiv 120 de amendamente la legea învăţământului superior, au trecut cu votul tuturor membrilor comisiei de învăţământ din Camera Deputaţilor şi mulţumesc pe această cale deputaţilor USR din comisia de învăţământ care au lucrat cot la cot alături de noi. Chiar dacă acum primesc o palmă de la colegii lor care au redactat această moţiune şi care, în fapt, e transmit că rezultatul muncii lor este o lege prost făcută, aşa cum o numesc domniile lor. Mulţumesc conducerilor comisiilor de învăţământ din cele două camere ale Parlamentului pentru spiritul constructiv în care a fost abordat fiecare amendament depus, indiferent de provenienţa sa. Moţiunea continuă cu afirmaţiile ilogice. Spuneţi că România Educată nu este un proiect de viziune şi întrebaţi care este planul pentru educaţie. Ar trebui să ştiţi că planul despre care întrebaţi este chiar acesta legile educaţiei. 75% dintre reformele din viziunea România Educată sunt transpuse direct de aceste legi. 21% dintre reforme sunt deja sau vor fi transpuse în legislaţia secundară şi normele de aplicare. De altfel, atât planul naţional de redresare şi rezilienţă, cât şi fondurile structurale aferente noului exerciţiu financiar sunt aliniate reformelor propuse de viziunea strategică, România educată fiind singurul cadru strategic unitar care are şi finanţarea pentru a deveni realitate. Este viziunea care oferă firul roşu pentru educaţie”, a mai afirmat Deca.

Ea a reamintit şi reformele prevăzute de legile educaţiei, legislaţie în care a fost concretizată viziunea „România educată”.

„Doamnelor şi domnilor, pentru că văd că unii dintre dumneavoastreă aveţi nevoie, reamintesc câteva dintre reformele prevăzute legile educaţiei, document legislativ în care s-a concretizat documentul de viziune România educată. Avem nevoie de profesori bine pregătiţi, aşa că am prevăzut un nou sistem de formare continuă a cadrelor didactice. Se va pune accent pe practica pedagogică desfăşurată prin obligativitatea absolvirii unui masterat didactic în care practica reprezintă 80% apoi, pentru că tot am vorbit de PISA, vă reamintesc că noile legi includ o secţiune dedicată combaterii analfabetismului funcţional, care este dublată de investiţii din PNRR precum şi din programul operaţional educaţie şi ocupare, care să asigure finanţare pentru intervenţii dedicate recuperării decalajelor la nivelul fiecărei şcoli şi pentru fiecare copil. Avem nevoie să reducem manifestările violente din şcoli şi pentru asta am inclus în lege planul naţional de combatere a violenţei şcolare şi planul naţional pentru siguranţa în învăţământul preuniversitar. Adaug că pentru învăţământul preuniversitar tehnologic, legea prevede faptul că acesta se va desfăşura exclusiv în sistem dual pentru toate liceele tehnologice. Începând cu anul şcolar 2029-2030 finanţăm 29 de campusuri de învăţământ dual. Pentru această tranziţie avem nevoie să creştem tineri care să aibă competenţele necesare pentru a se integra pe piaţa muncii”, a mai explicat Deca.

Ea a mai declarat că legea prevede, de asemenea, măsuri pentru susţinerea învăţământului din afara graniţelor ţării, inclusiv prin înfiinţarea de şcoli româneşti.

„În ceea ce priveşte învăţământul superior, aş menţiona în primul rând, ruta completă de învăţământ dual. Instituţiile de învăţământ superior îşi adaptează periodic oferta la cerinţele pieţei muncii. Apoi vom avea programele naţionale prin care se susţin reforme directe programul naţional pentru internaţionalizare universitară stadii în România, programul naţional de reducere a abandonului universitar, inclusiv programul Primul student în familie, programul naţional de sprijinire a învăţării ştiinţelor exacte, a ingineriei şi matematicii. Ca să rezum noile legi înseamnă cadrul pentru crearea unei şcoli mai performante, incluzive, sigure şi echitabile. Sunt împreună viziunea şi planul pentru educaţie. Îmi cereţi să accelerez reformele din PNRR. O să vă spun cum am accelerat deja reformele din PNRR. În octombrie 2022, când am preluat mandatul, aveam doar două apeluri lansate şi 1470 de contracte încheiate, în valoare de aproximativ 400 de milioane de euro”, a completat Ligia Deca.

Aceasta a menţionat şi faptul că într-un an au fost lansate 13 apeluri în PNRR şi încheiate 4.000 de contract, iar valoarea apelurilor este de peste două miliarde euro.

„Într-un an am lansat 13 apeluri în PNRR, am încheiat peste 4.000 de contracte, iar valoarea apelurilor la care ne raportăm este de peste două miliarde de euro. Sunt investiţii de infrastructură, de construcţie noi şcoli ori cămine şi cantine pentru studenţi. Sunt proiecte de digitalizare a universităţilor şi de dotare a şcolilor colaboratoare de informatică şi ştiinţe, a cabinetelor şcolare pe discipline, a sălilor de sport şi atelierelor de practică. Sigur, sunt multe altele care mai urmează în următoarele luni. O să încheiem tot ceea ce este de lansat şi intrăm în implementare pe toate investiţiile care susţin reformele din PNRR. Şi am făcut toate astea în ciuda faptului că am fost nevoit să reparăm greşelile altora, inclusiv analiza de nevoi deficitară în fundamentarea PNRR. Să ne întrebăm de ce ne roagă toţi primarii să achiziţionăm microbuze de cel puţin 16 +1 şi în PNRR aveam doar 8 +1 şi nu cred că este nevoie să mai întreb cine poartă responsabilitatea? Pentru că tot mi s-a dat această oportunitate să explic ce am realizat împreună cu echipa de la Ministerul Educaţiei. Aş mai aminti peste 1.000.200 de burse în acest an şcolar”, a mai subliniat Deca.

Nu în ultimul rând, ea a reamintit că bursa de merit a crescut de la 200 la 450 lei pe lună.

„Aproape jumătate de milion de copii au primit aceste burse. Bursa socială a crescut de la 200 la 300 lei pe lună. Un sprijin pentru mai mult de 740.000 de copii care au nevoie de ajutorul statului pentru a avea şanse egale. Aceasta este o realitate pe care nu o putem transforma în ştiri negative, la fel cum nu putem transforma în ştire negativă creşterea salariilor din educaţie”, a conchis ministra Educaţiei.

Camera Deputaţilor a dezbătut, în plenul de luni, moţiunea simplă depusă de USR şi Forţa Dreptei împotriva ministrul Edcuaţiei Ligiei Deca, despre care spun că nu a reuşit să implementeze nicio reformă în învăţământul românesc şi îl menţine într-o stare dezastruoasă, confirmată recent şi de rezultatele extrem de slabe de la testele PISA. Moţiunea este intitulată „Un ministru care minte nu poate gestiona educaţia”. Votul final asupra moţiunii este programat marţi.