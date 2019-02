LIMBAJ GROBIAN în replica lui Gheorghe Tadici, după ce a bătut-o cu pumnii pe Crina Pintea: 'Nu am lovit-o. Are minte puțină. Eu am făcut-o jucătoare'

Handbalista Crina Pintea, care evoluează la Gyor Eto, a declarat că antrenorul Gheorghe Tadici a lovit-o cu pumnul, a scuipat-o, a înjurat-o și a jignit-o pe când evolua la HC Zalău și la naționala României.

Gheorghe Tadici, antrenor la Zalău, folosește un limbaj grobian în răspunsul dat la dezvăluirile făcute de fosta sa jucătoare.

Citește și: Traian Băsescu, reacție dură la adresa ultimelor OUG pe legile justiției:’Ultima OUG este odioasă’

„Ea e ceea ce este în proporție de 90% datorită subsemnatului și vreo 10% datorită muncii ei, dar trebuia s-o vadă cineva ca să poată să ajungă să muncească. Nu e adevărat că am lovit-o.

Eu am avut mari probleme când am convocat-o la echipa națională. Am fost singurul din toți antrenorii din România care am văzut-o capabilă să joace la echipa națională.

Să se uite în spate și să vadă de unde a plecat, că a plecat de la Școala Profesională Agricolă. Are liceu datorită subsemnatului, atât ea cât și sora ei. Eu am luat-o în anul doi de Școală Profesională, când toată lumea la Vâlcea îmi spunea să renunț, că nu are nicio șansă să ajungă cineva. Nu intru în polemică cu oameni cu minte puțină. Vreau să vă zic doar atât. Eu am făcut-o pe ea jucătoare din nimic, nu ea m-a făcut pe mine antrenor”, a spus Tadici pentru gsp.ro.

Citește și: Liviu Dragnea, huiduit la Madrid:’Afară cu corupţii!’ .