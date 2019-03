Liviu Dragnea, atac INCENDIAR la adresa lui Victor Ponta: eu i-am stat la căpătâi

Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține că a văzut scandalul din spațiul public pentru că nu a fost prezent la ICCJ, în procesul angajărilor fictive. El susține că Victor Ponta și-ar fi dorit să-l ia cu mascații din spital și i-a amintit că a stat la căpătâiul lui, atunci când a fost internat la Istanbul.

”Diagnosticul este unul foarte bun: hernie de disc și cervicală și lombară. Am discutat despre asta și am convenit să nu facem pasul către operație și să încercăm cu fizioterapie, kinetoterapie, înot.

Da, am văzut că a fost scandal că nu am fost la ICCJ. Trebuiau să vină să mă ia cu mascații de acolo, am văzut chestia asta de la unul la căpătâiul căruia am stat o zi întreagă la Istanbul.”, a spus Liviu Dragnea.