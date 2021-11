Liviu Dragnea critică alianța PSD cu PNL: 'Epoleții sunt la vedere de la primul ministru Ciucă și până la Vasile Dîncu'

Fostul lider PSD Liviu Dragnea a criticat dur alianța pe care au făcut-o PSD și PNL pentru a guverna în următoarea perioadă. De asemenea, el a spus că este dezamăgit că Gabriela Firea a acceptat să facă parte din Guvern. „Epoleții sunt la vedere de la primul ministru Ciuca și până la Vasile Dîncu”, a acuzat fostul lider PSD.

„Eu am postat in ultimele zile despre aceasta „alianta a rusinii” pentru ca cele doua partide si-au inselat alegatorii atunci cand au fost in campania electorala.

Ma refer la faptul ca acest guvern nu este facut pentru a salva Romania, asa am inteles ca a zis PSD-ul, ei nu ar fi intrat la guvernare dar au intrat obligati de constiinta lor sa salveze Romania. Au intrat pentru ca asa au avut comanda, se va vedea in perioada urmatoare. Au facut un minister pentru doamna Firea pentru ca nu avea loc in celelalte ministere. Faptul ca doamna Firea a acceptat asa ceva, pe mine m-a dezamagit.

Epoletii au intrat in Guvern din momentul in care m-au luat pe mine in 2019. Din momentul ala a fost liber total la guvernare pentru Serviciile Secrete. Au intrat cu bocancii dupa ce a facut Orban guvernul si nu au iesit nici in ziua de astazi. Mai schimba dintre ei, are prea putina importanta. Calea le este aratata, mersul este dictat, masurile le primesc in plic. Nu exista niciun fel de posibilitate ca acest Guvern sa greseasca sa ia vreo masura care sa renasca economia Romaniei si sa renasca speranta in aceasta tara.

Epoletii sunt la vedere de la primul ministru Ciuca si pana la Vasile Dîncu. Cand raspunzi la comenzi din partea Serviciilor nu mai are nicio importanta daca ai vreun fel de grad”, a spus Dragnea la Realitatea PLUS.