Liviu Pleșoianu exultă după decizia lui Iohannis de a o revoca pe șefa DNA: 'Sinistra ființă, în sfârșit, pleacă'

Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, un critic al șefei DNA, exultă după decizia lui Iohannis de a o revoca pe Laura Codruța Kovesi din funcție.

„Sinistra ființă PLEACĂ! Am imensa satisfacție de a fi contribuit la asta! Am imensa satisfacție de a-i fi adresat întrebările Comisiei de Anchetă "Sufrageria" chiar la Bruxelles, în Parlamentul European. Am imensa satisfacție de a fi protestat pe persoană fizică în fața sediului central DNA, fapt care a determinat-o să mă ocolească și să intre pe la "deținuți". Am imensa satisfacție că Deciziile CCR în ce o privește au venit ca urmare a activității Comisiei de Anchetă!

...Am imensa satisfacție că azi, în sfârșit, voi schimba fotografia de copertă a paginii de Facebook! Nu mai e necesară. Sinistra ființă, în sfârșit, PLEACĂ!”, scrie Pleșoianu, pe facebook.