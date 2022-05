Lucian Romaşcanu: 'Ministerul Culturii a obţinut pentru acest an cel mai important buget din istorie'

Ministrul Culturii, Lucian Romaşcanu, a declarat joi că pentru anul acesta cultura a obţinut cel mai important buget din istorie şi anume 0,1% din PIB.

"Ministerul Culturii a obţinut pentru acest an cel mai important buget din istorie - 0,1% din PIB. Sunt foarte mulţi bani faţă de ce a fost, se poate şi mai bine, dar acest buget ne-a ajutat pe noi, în primul rând, să facem ceea ce au promis alţii şi nu au fost în stare şi anume să operaţionalizăm schema de ajutor pentru cei din sectorul independent artistic grav loviţi de pandemie. Cum ştim, doi ani aproape nimic din zona culturală nu a funcţionat. Suntem în măsură să oferim către această piaţă importantă 140 de milioane de lei, bani pe care îi vom plăti, probabil, în trimestrul trei", a spus Romaşcanu, la Palatul Parlamentului, cu prilejul prezentării de către social-democraţi a bilanţului primelor şase luni de guvernare.

El a reamintit că Ministerul Culturii a achiziţionat, pentru prima dată după 1989, primele manuscrise aflate la vânzare în piaţa publică, potrivit Agerpres.ro.

"Am adus în patrimoniul Bibliotecii Naţionale a României manuscrise de Cioran şi Eliade, lucru extrem de apreciat de toţi cei care înţeleg şi iubesc cultura. Şi nu pot să uit, dar în mandatul trecut, tot noi am achiziţionat celebra Vilă Florica a Brătienilor, care acum este locul de desfătare culturală a colegilor noştri de guvernare. Am făcut un alt lucru important pentru continuarea reabilitării patrimoniului construit - s-a adoptat în Guvern şi urmează să se semneze de către Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei şi de către Ministerul Afacerilor Externe din România acordul-cadru de împrumut care va aduce 216 milioane de euro care, împreună cu 54 de milioane de euro de la bugetul de stat, vor ajuta la reconstruirea Muzeului Naţional de Istorie al României şi a altor locaşuri de cultură", a precizat Lucian Romaşcanu.