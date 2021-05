Ludovic Orban, REACȚIE SURPRIZĂ în scandalul anchetei DNA în care e vizat Dan Barna

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, afirmă că nu cunoaşte detalii despre documentele transmise către DNA de către Departamentul de Luptă Antifraudă cu privire la proiectele pe fonduri europene în care apare numele vicepremierului Dan Barna. Orban consideră că ”nu e cazul să vorbim de mai mult decât de ceea ce s-a întâmplat” şi subliniază că „dacă DNA dispune măsuri ca începerea urmăririi penale sau trimiterea în judecată, evident că urmează fiecare să ia deciziile legate de acest subiect”.

„Hai să clarificăm, ca să vedeţi că sunt un om obiectiv. Ştiţi că am avut în partid problema fostului ministru Costel Alexe, pe care mi s-a cerut în repetate rânduri să îl suspend din partid. Domnul Costel Alexe nu a avut calitatea de inculpat până la decizia de suspendare. Deci a avut doar calitatea de suspect. Dacă nu începe urmărirea penală – deşi, conform statutului, în mod normal trebuie să fie trimis în judecată ca să se poată dispune o măsură – în mod evident, nu se pot dispune astfel de măsuri. Acolo despre ce e vorba? Este vorba de faptul că o instituţie a statului care funcţionează într-un cadru european, respectiv Departamentul de Luptă Antifraudă, a trimis nişte documente la DNA. Asta nu înseamnă că Dan Barna ar fi săvârşit vreo infracţiune, asta nu înseamnă că are un dosar penal. Sunt trimise nişte documente pe baza informaţiilor transmise de presă. Eu, personal, nu cunosc şi nu am niciun fel de informaţii despre acest subiect şi mi se pare normal să fie aşa, să nu am informaţii despre acest subiect. Sunt transmise nişte documente. Acum ele probabil vor fi date unui procuror care va studia aceste documente şi va dispune. Nu cred că e cazul să vorbim de mai mult decât de ceea ce s-a întâmplat şi anume că s-au transmis nişte documente legate de derularea unor proiecte pe fonduri europene de la DLAF la DNA. Dacă DNA dispune măsuri ca începerea urmăririi penale sau trimiterea în judecată evident că urmează fiecare să ia deciziile legate de acest subiect”, a afirmat preşedintele PNL Ludovic Orban sâmbătă după amiază, într-o conferinţă de presă susţinută la sediul Consiliului Judeţean Sălaj.

Vicepremierul Dan Barna a făcut din nou precizări, miercuri, cu privire la notele de constatate întocmite de către DLAF care l-ar viza şi a precizat că a solicitat oficial să fie informat cu privire la acestea, însă i s-a răspuns că va fi informat „în termenul legal”.Barna afirmă că, din media, a primit câteva bucăţi din nota de constatare care l-ar viza şi, potrivit acestor documente, i se reproşează că într-unul dintre proiectele europene, trei dintre formularele pentru recrutarea beneficiarulor nu au fost completate faţă în faţă.

Vicepremierul susţine că nu există niciun fel de suspiciune de abuz în serviciu în ceea ce-l priveşte.

„Sunt coordonatorul campaniei naţionale Fără penali. Nu trebuie să aveţi nicio îndoială că, în situaţia în care vorbim de o urmărire penală demarată împotriva mea, nu voi ezita nicio clipă să fac ceea ce e de făcut”, a adăugat Barna.

Potrivit G4Media, Departamentul de luptă antifraudă (DLAF) din cadrul Guvernului a sesizat DNA în legătură cu „presupuse fapte de natură penală comise în contextul implementării unor proiecte finanţate din fonduri europene”.