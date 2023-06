Luiz Felipe Scolari a fost numit antrenor la Atletico Mineiro

Este o surpriză având în vedere declaraţiile făcute de antrenorul brazilian în vârstă de 74 de ani în noiembrie anul trecut. Acesta anunţase că nu mai doreşte să antreneze pentru a se linişti după perioada petrecută la Athletico Paranaense, unde a fost între timp director tehnic, scrie news.ro.

Dar antrenorul, care a câştigat Cupa Mondială cu Brazilia în 2002 şi a ajuns în finala Euro 2004 cu Portugalia, s-a răzgândit. El îi succede argentinianului Eduardo Coudet la clubul din Belo Horizonte, locul patru în campionatul brazilian.

Scolari va reveni pentru prima dată pe bancă atunci când Mineiro va juca miercuri, la Rio, împotriva lui Fluminense.

???? Felipão é o novo treinador do #Galo!



???? Um dos técnicos mais vitoriosos da história do futebol, Felipão assina com o Galo até dezembro de 2024. Carlos Pracidelli vem como seu auxiliar técnico: https://t.co/xKuzjw3AdY



???????????? #FelipãoÉGalo | #GaloPaixãoNacional ???????? pic.twitter.com/kRxQzYfslt