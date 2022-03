Majorarea importurilor de energie destabilizează balanța comercială a UE - Deficit de zeci de miliarde de euro

Uniunea Europeană a înregistrat în ianuarie un deficit al balanţei comerciale de 36 miliarde de euro, faţă de un plus de 8,5 miliarde de euro în perioada similară din 2021, în principal în urma majorării importurilor de energie, arată datele publicate vineri de Oficiul European de Statistică (Eurostat), potrivit Agerpres.

Astfel, exporturile de bunuri ale UE s-au situat la 178,2 miliarde de euro, în creştere cu 19,6% faţă de ianuarie 2021, în timp ce importurile UE au urcat cu 52,4%, până la 214,3 miliarde de euro.În perioada ianuarie-decembrie 2021, exporturile de bunuri ale UE au urcat la 2.180,4 miliarde de euro (o creştere de 12,8% faţă de perioada similară din 2020), iar importurile au urcat la 2.112,5 miliarde de euro (un avans de 23% faţă de perioada ianuarie-decembrie 2020). Ca rezultat, UE a înregistrat un excedent în perioada ianuarie-decembrie 2021 de 67,9 miliarde de euro, faţă de un plus de 215,8 miliarde de euro în perioada similară din 2020.Zona euro a înregistrat în ianuarie un deficit al balanţei comerciale de 17,2 miliarde de euro, faţă de un plus de 10,7 miliarde de euro în perioada similară din 2021, în principal în urma majorării importurilor de energie.În perioada ianuarie-decembrie 2021, exporturile de bunuri ale zonei euro au urcat la 2.434,8 miliarde de euro (o creştere de 14,1% faţă de perioada similară din 2020), iar importurile au urcat la 2.306,3 miliarde de euro (un avans de 21,4% faţă de perioada ianuarie-decembrie 2020). Ca rezultat, zona euro a înregistrat un excedent în perioada ianuarie-decembrie 2021 de 128,5 miliarde de euro, faţă de un plus de 233,9 miliarde de euro în perioada similară din 2020.În ianuarie, China şi SUA au fost principalii parteneri comerciali ai UE. Exporturile UE spre China au scăzut cu 0,6% în timp ce exporturile UE spre SUA au urcat cu 25,5%, iar importurile UE din China şi SUA au urcat cu 47,5% şi, respectiv, cu 46,3%. De asemenea, exporturile UE spre Rusia au urcat cu 24,6%, în timp ce importurile UE din Rusia au crescut cu 90%.În ceea ce priveşte România, datele Eurostat arată că în ianuarie exporturile au crescut cu 26%, până la 6,8 miliarde de euro, în timp ce importurile au urcat cu 35%, la 8,9 miliarde de euro. În aceste condiţii, deficitul balanţei comerciale a României s-a situat la 2,1 miliarde de euro, comparativ cu 1,2 miliarde de euro în ianuarie 2021.