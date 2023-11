Marea Britanie va investi sute de milioane de lire sterline în 2 supercomputere AI. Isambard-AI va putea calcula peste 200 de 'petaflopi'

Aceste supercalculatoare, cunoscute și sub denumirea de „Resursa de cercetare AI”, sunt menite să susțină cercetarea în crearea de modele AI avansate și mai sigure, care a fost subiectul principal al summit-ului, conform cointelegraph.com.

Într-o postare despre X, prim-ministrul Marii Britanii, Rishi Sunak, a comentat că, pe măsură ce modelele AI de frontieră devin mai puternice, această investiție va „asigura că talentul științific al Marii Britanii are instrumentele de care au nevoie pentru a asigura cele mai avansate modele de IA în siguranță”.

Frontier AI models are becoming exponentially more powerful.



This investment will make sure Britain’s scientific talent have the tools they need to make the most advanced models of AI safe.



It cements our position as a world-leader in AI Safety ???????? https://t.co/07zqNDmkbp