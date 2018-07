Marijan Pusnik, antrenorul echipei Rudar: 'Dacă ar fi să ne calificăm ar fi ceva senzaţional'

FCSB va debuta joi, 26 iulie, în cupele europene, în deplasare în Slovenia, în compania echipei Rudar. Antrenorul adversarilor, Marijan Pusnik, a avut numai cuvinte de laudă la adresa echipei pregătite de Nicolae Dică, scrie Mediafax.

"Trebuie să fiţi pregătiţi să vedeţi o echipă puternică a adversarilor. Cel mai ieftin jucător al lor valorează cât trei bugete de-ale noastre. I-am urmărit pe cei de la Steaua şi au patru-cinci individualităţi. Sunt tineri, agresivi, tehnici şi foarte puternici", a spus Marijan Pusnik în conferința de presă.

Jurnaliștii din Velenje au fost deranjați de atitudinea pe care o are tehnicianul sloven înaintea meciului din turul 2 preliminar al Europa League. Ziariștii au simțit că antrenorul nu le transmite mesajul bun jucătorilor lui Rudar, ba mai mult, îi împinge pe aceștia să se declare învinși înaintea fluierului de start.

"Nu m-am predat, dar hai să fim sinceri. Dacă ar fi să ne calificăm ar fi ceva senzaţional. Nu suntem nici pe departe la nivelul lor. Nu ne predăm, dar sunt cel puţin cu o clasă peste noi. Pentru noi e o realizare incredibilă că am ajuns în Europa. Am avut un noroc uriaş că am întâlnit în turul 1 cu o echipă din San Marino", a mai spus antrenorul lui Rudar.

Rudar Velenje - FCSB va fi joi, 26 iulie, de la ora 18:30.