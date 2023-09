Meciul FCU Craiova-Oţelul: Florin Drăgan - Repriza a doua a fost foarte slabă, iar schimbările mele total neinspirate

Florin Drăgan, antrenorul interimar al echipei FCU Craiova, a recunoscut că a făcut mutări greşite în meciul pierdut vineri, la Craiova, 0-2 cu Oţelul Galaţi, potrivit news.ro.

„Două reprize total diferite. Din păcate pentru noi nu am reuşit să tranşăm în favoarea noastră deşi am avut mai multe ocazii. Repriza a doua a fost foarte slabă, iar schimbările mele total neinspirate. Ei au fost organizaţi, au profitat de naivitatea noastră. La un moment dat ne-a trecut concentrarea, pentru că nici nu am atacat, dar nici nu ne-am apărat. [Băluţă a fost aproape să înscrie] Aproape nu se pune la Liga 1. Trebuia să înscrie. Altfel, aproape a înscris, dar ne-a învins adversarul cu 2-0”, a declarat Florin Drăgan.