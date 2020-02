Ministrul Boloş anunţă 'revoluţie' în achiziţiile publice: Ce efecte va avea ordonanţa de urgenţă promovată de MFE/ INTERVIU

Ordonanţa de urgenţă adoptată marţea trecută de Guvernul Orban, în domeniul achiziţiilor publice, a fost publicată ieri în Monitorul Oficial. Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloş, explică într-un interviu pentru STIRIPESURSE.RO care vor fi efectele actului normativ, dintre care cel mai important ar trebui să fie reducerea la jumătate a duratei procedurilor în domeniu.

Textul ordonanţei de urgenţă poate fi consultat AICI! (.pdf)

Reporter: - De ce a fost nevoie de ordonanţa pentru achiziţiile publice?

Marcel Boloş: - Această ordonanţă este foarte mult aşteptată de beneficiari, pentru că ştim bine că procedurile de achiziţii publice crează întârzieri în implementarea proiectelor, pornind de la duratele de timp pentru evaluarea ofertelor, continuând cu contestaţiile care sunt rezolvate la CNSC şi ulterior în instanţele de judecată. Trebuia să aprobăm câteva măsuri care să instituie disciplină în ceea ce priveşte implementarea acestor proceduri de achiziţie publică. Prima măsură, cea mai aşteptată, este cea a completelor de judecată. Operaţionalizarea lor, pentru că ele existau în cadrul legal. Aceste complete trebuiau să judece numai dosare de achiziţii publice, dar din anumite motive dosarele de achiziţii publice erau judecată în acelaşi timp cu diverse alte procese. Aceste complete de judecată funcţionează pe lângă curţile de apel. Cea mai mare problema este la Curtea de Apel Bucureşti, unde se concentrează cea mai mare parte a proceselor. Motiv pentru care li s-a aprobat suplimentarea numărului de grefieri cu 25 în şedinţa de guvern, astfel încât aceste complete să fie operaţionalizate într-un timp rezonabil şi să poate beneficiarii noştri să aibă parte de procese desfăşurate în timpii care sunt prevăzuţi de lege.

Reporter: - Care vor fi concret efectele acestei măsuri?

Marcel Boloş: - Procedura de achiziţie publică are trei mari componente. Una este cea legată de autoritatea contractantă, unde cel mai mare consumator de timp este evaluarea de oferte. Acolo li s-a stabilit un termen şi s-a stabilit posibilitatea – şi aici o să fie un moment destul de neplăcut pentru autorităţile contractante - ca dacă nu respectă aceste termene vor intra sub incidenţa amenzilor şi Autoritatea Naţională de Achiziţii Publice le va putea stabili amenzi, care nu sunt deloc mici, pornesc de la 30.000 de lei şi li se aplică celor care derulează procedura de evaluare. Vor fi numai responsabilizaţi, dar şi constrânzi să respecte aceste durate de evaluare, pentru că este foarte important pentru derularea procesului de achiziţie publică. Este de neexplicat să evaluezi oferte pe perioada unui an. Asta înseamnă dezinteres total. Nu poţi să explici nimănui că ai evaluat un an de zile. Păi când se mai implemenează proiectul respectiv? Acesta ar fi primul mare pilon, la nivelul autorităţii contractante.

Al doilea mare pilon este Autoritatea Naţională de Achiziţie Publică, care şi ea în exercitarea aşa-zisului control ex ante, adică a controlului specific acestei autorităţi, avea de emis avize conforme pentru aceste proceduri,care trebuiau emise într-un anumit termen. Dacă nu le emit în termenul pevăzut de lege, acţionează avizul tacit. Se consideră aprobare tacită, astfel încât să fie constrânşi să respecte termenele, pentru ca procedurile de achiziţie publică să fie derulate conform legii, dar timpii să fie ţinuţi sub control, pentru a nu întârzia implementarea procedurilor de achiziţie publică. Depăşirea termenelor constuituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii, pentru neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu.

Al treila palier este intanţa, unde funcţionează aceste complete de judecată.

Reporter: - Cât durează în media acum procedura de achiziţie publică şi cât ar trebui să dureze?

Marcel Boloş: - Mă refer la procedura de achiziţie publică pentru lucrări de infrastructură, care sunt de cele mai mare impact. Ca să închei contractul, cu toate etapele procedurale, discutăm de un an şi jumătate, doi ani. Dacă obţinem o reducere la un an întrăm într-o anumită logică a normalităţii.

Reporter: - Există măsuri şi împotriva celor care contestă în mod abuziv?

Marcel Boloş: - Da, cei care contestă în mod abuziv vor avea de plătit o taxă de timbru, permisă de lege, echivalentul a 2% din valoarea procedurii. Este un element de noutate. Nu am găsit calea legală încă pentru instituirea unei garanţii în plus de valabilitate a ofertei, pentru că sunt operatori economici câştigători care au o anumită valabilitate a ofertei şi până se derulează contestaţiile expiră valabilitatea. Cred că pentru disciplinarea întregului proces deocamdată această taxă de timbru este suficientă. Una este să faci o contestaţie când ai dreptatea de partea ta şi alta e să faci contestaţia, o pierzi, dar pierde şi România prin riscul de decomitere.

Reporter: - Au apărut şi critici legate de această ordonanţă, având în vedere că modifică aspecte de organizare judiciară, în condiţiile în care s-a votat la referendumul din mai 2019 să nu se mai facă asemenea modificări prin OUG.

Marcel Boloş: - Nu aş spune acest lucru. Legile care reglementează achiziţiile publice sunt diferite de cele de organizare judiciară. Completurile specializate erau prevăzute în legea privind contestaţiile pentru procedurile de achiziţie publică. Au o incidenţă directă asupra organizării judiciare, dar nu fac parte din legile care reglementează organizarea judiciară sau statutul magistraţilor. Problema ar trebui să şi-o pună cei care în mod nejustificat amână şi dau termene peste termene pentru a da un anumit tip de soluţie. Am exemple concrete în care s-au dat şi 19 termene, timp în care România a pierdut proiecte de sute de milioane de euro. Cred că ar trebui să intrăm într-o logică a normalităţii, pentru că în jos e cea mai importantă resursă financiară a României. Nimeni dintre toţi cei care sunt azi în instituţiile financiare internaţionale nu îţi dau bani gratis. Ar trebui să fim puţin mai atenţi cu această resursă financiară a României şi să-i acordăm importanţa cuvenită.