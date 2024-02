Mitică Dragomir, la un pas de bătaie cu Leonardo di Caprio: 'Îl topeam cu bataia'

Este o poveste incredibilă, dar reală! Mitică Dragomir, în vârstă de 77 de ani, a dezvăluit că a fost implicat într-un incident aproape violent cu celebrul actor Leonardo DiCaprio, în timpul unei vacanțe la Nisa, Franța, alături de familia sa și câțiva prieteni.

Dragomir susține că DiCaprio i-ar fi adresat cuvinte urâte soției unui prieten apropiat, ceea ce i-a determinat pe cei din grup să ia în considerare o confruntare fizică cu actorul de la Hollywood, conform ProSport.

Într-o vacanță petrecută acum mulți ani la Nisa, în Franța, fostul șef al LPF, Mitică Dragomir, se afla alături de familia sa și un grup de prieteni. În timpul acelei excursii, pe Coasta de Azur, au avut o întâlnire surprinzătoare cu celebrul actor Leonardo DiCaprio.

În momentul în care soția unui prieten, o mare admiratoare a actorului, s-a apropiat de DiCaprio pentru a-i cere o poză, întâmplarea a luat o întorsătură neașteptată. Potrivit relatărilor lui Dumitru Dragomir, DiCaprio, cunoscut pentru rolurile sale în filme precum "Inception" sau "Catch Me If You Can", a refuzat să facă o fotografie și chiar ar fi împins-o într-un mod destul de agresiv pe prietena amicului său. Această reacție i-a stupefiat pe toți cei prezenți în grup.

În momentul acela, Dumitru Dragomir și prietenii săi s-au simțit extrem de iritați și aproape că au sărit la bătaie:

„Eram la Nisa. Eram mai tineri. Eram la terminalul de avioane private și noi eram vreo 8, dintre care fata unui șef, foarte frumoasă, i-a cerut să facă și ea o poză, cu DiCaprio. Măi, i-a dat un vânt, de era să ne repezim pe el, să-l topim cu bătaia”, și-a amintit Dumitru Dragomir.

Dar, înainte să apuce să întreprindă vreo acțiune, Dumitru Dragomir și prietenii săi s-au calmat, deoarece au observat prezența bodyguarzilor care îl însoțeau pe Leonardo DiCaprio. Actorul era însoțit de doi bărbați imponente care îi asigurau protecția, iar fostul șef al LPF și-a dat seama imediat că ar putea suferi consecințe dacă ar începe o confruntare:

„Numai că avea doi mai mari ca noi. Eu eram cu milionari. Când i-am văzut pe ăia prin spatele lui am mers pe blat. Ce vorbești mă, ce poze…”, a adăugat Dumitru Dragomir, potrivit Fanatik.

În urmă cu 8 ani, în februarie 2016, Leonardo DiCaprio a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun actor, primul trofeu de acest fel din cariera sa. Rolul pentru care a fost premiat a fost cel al lui Hugh Glass, din filmul „The Revenant”.