Modificări în sistem după ce a 'explodat' scandalul azilelor groazei: persoane mutate, controale mamut și noi victime descoperite / cazul de la Iași

Directorul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi, Florin Ion, a declarat, sâmbătă, că nu s-au făcut investiţii în Centrul de plasament "Ion Holban", întrucât urmează a fi închis, iar beneficiarii să fie relocaţi în case de tip familial. Reacţia acestuia vine după ce prefectul a semnalat că centrul încă funcţionează, deşi i-a fost suspendată licenţa, informează Agerpres.

Florin Ion a spus, într-o conferinţă de presă, că există o colaborare şi o convenţie cu o organizaţie neguvernamentală, care presupune construirea unor căsuţe de tip familial şi mutarea copiilor cu nevoi speciale în următoarea perioadă. Până atunci, în următoarele zile o parte dintre copii vor fi relocaţi în alt centru. "La ora actuală sunt ridicate. Probabil în maxim 3 luni de zile vor deveni funcţionale. Se construiesc la Dorobanţi, Ţuţora şi Miroslava. Aceşti copii vor fi relocaţi în aceste noi locaţii unde vor beneficia de condiţii mult, mult mai bune decât în acest centru. (...) Ne-am stabilit un termen de 5 zile să ducem copiii în alt centru", a arătat directorul DGASPC Iaşi.

Acesta a recunoscut faptul că pe data de 4 iulie i s-a adus la cunoştinţă faptul că a fost retras avizul de funcţionare pentru Centrul "Ion Holban". "Acela e un raport al Inspecţiei Sanitare. Nu este decizia de retragere a licenţei. Decizia de retragere a licenţei este actul administrativ care spune că acel centru nu are licenţă. Vă repet, am primit-o pe 4 iulie. De atunci am început să analizăm relocarea copiilor", a precizat directorul DGASPC Iaşi.

Planul de închidere a Centrului "Ion Holban" din Iaşi, unde sunt 62 de copii cu nevoi speciale, presupune ca 36 de copii să fie relocaţi în căsuţe de tip familial. Restul copiilor vor fi daţi în plasament familial. "Am început chiar de a doua zi să gândim acel plan de relocare a copiilor, care nu e uşor de pus în aplicare. Trebuie să ţinem cont de necesităţile fiecărui copil, de afecţiunile lor, de un plan viitor al acestor copii. Unii vor rămâne în sistem rezidenţial, alţii în plasament familial, alţii în asistenţă maternală, unii vor fi reintegraţi eventual în familii sau socio-profesional. Deci, nu este uşor să pui în aplicare în câteva zile un plan de relocare a acestor copii. La ora actuală suntem în analiza acestui plan, l-am finalizat ieri. Acum ştim unde va merge fiecare copil într-o perioadă scurtă de timp. Sperăm ca în cel mai scurt timp să aplicăm măsurile stabilite", a mai declarat Florin Ion.

Acesta a precizat că a fost suspendat avizul de funcţionare în cazul Centrului "Ion Holban" din Iaşi din cauza unor probleme de infrastructură, a mobilierului învechit, a spaţiului, lipsei unui kinetoterapeut, care ar putea fi remediate, însă centrul urmează ca în următoarele trei luni să fie desfiinţat. "Ieri am primit un proces verbal prin care ni se cere activarea acestui plan. Se pare că va suferi nişte modificări. Vom stabili luni împreună cu AJPIS şi Inspecţia Socială care va fi acest plan. În acelaşi timp, trebuie să urmăm planul de închidere. În maximum trei luni, sper şi mai devreme, să avem aceste căsuţe de tip familial funcţionale. (...) Sunt probleme acolo ce pot fi remediate uşor. Problema de ansamblu e a infrastructurii, de aceea s-a ridicat licenţa. Am moştenit din infrastructura cu peste 300 de copii. Am rămas cu 62 de beneficiari", a explicat directorul DGASPC Iaşi.

Potrivit acestuia, în proces de închidere sunt alte centre de plasament din Bucium, C.A. Rosetti, Sfântul Andrei, iar beneficiarii vor fi relocaţi în case de tip familial sau reintegraţi în familii sau socio-profesional.

Context

Declaraţia a fost făcută după ce, în cursul dimineţii de sâmbătă, prefectul Bogdan Cojocaru a anunţat, într-o conferinţă de presă, că în luna mai la Centrul de plasament pentru copii cu nevoi speciale "Ion Holban" din Iaşi au fost descoperite mai multe nereguli, motiv pentru care, de pe data de 4 iulie, i-a fost retrasă licenţa de funcţionare. În urma controalelor efectuate, în zilele de 13 şi 14 iulie, de comisiile mixte înfiinţate la nivelul Prefecturii Iaşi pentru a verifica centrele medico-sociale, s-a aflat că acest centru încă funcţionează.