Naomi Osaka, victorie în primul tur la US Open

Jucătoarea japoneză de tenis Naomi Osaka, numărul trei mondial, deţinătoarea titlului la US Open, s-a calificat, luni, în runda a doua a turneului de la Flushing Meadows, după ce a dispus cu 6-4, 6-1 de cehoaica Marie Bouzkova (87 WTA), notează Agerpres.

Osaka (23 ani) a obţinut victoria după o oră şi 23 de minute în faţa unei adversare pe care a învins-o şi în primul tur la Australian Open anul acesta. În turul al doilea, nipona o va întâlni pe sârboaica Olga Danilovic, venită din calificări.

Osaka, care mai are un titlu la US Open în 2018, vizează un nou titlu de Mare Şlem, venind la New York după câteva luni zbuciumate, în care s-a retras de la Roland Garros şi nu a participat la Wimbledon pentru a se menaja mental.Belarusa Arina Sabalenka, a doua favorită, a avut nevoie de trei seturi pentru a trece de sârboaica Nina Stojanovic, 6-4, 6-7 (4/7), 6-0.Rezultatele înregistrate luni în primul tur la simplu feminin:Elina Svitolina (Ucraina/N.5) - Rebecca Marino (Canada) 6-2, 6-3Rebeka Masarova (Spania) - Ana Bogdan (România) 6-7 (9/11), 7-6 (7/2), 7-6 (11/9)Markata Vondrousova (Cehia) - Gabriela Ruse (România) 7-5, 6-0Daria Kasatkina (Rusia/N.25) - Ţvetana Pironkova (Bulgaria) 6-2, 6-1Elena Rîbakina (Kazahstan/N.19) - Aleksandra Sasnovici (Belarus) 6-2, 6-3Caroline Garcia (Franţa) - Harriet Dart (Marea Britanie) 6-7 (6/8), 6-4, 6-2Kristia Kucova (Slovacia) - Ann Li (SUA) 7-5, 6-1Simona Halep (România/N.12) - Camila Giorgi (Italia) 6-4, 7-6 (7/3)Angelique Kerber (Germania/N.16) - Daiana Iastremska (Ucraina) 3-6, 6-4, 7-6 (7/3)Anhelina Kalinina (Ucraina) - Mayar Sherif (Egipt) 4-6, 6-1, 6-1Sloane Stephens (SUA) - Madison Keys (SUA) 6-3, 1-6, 7-6 (9/7)Cori Gauff (SUA/N.21) - Magda Linette (Polonia) 5-7, 6-3, 6-4Kaia Kanepi (Spania) - Iulia Putinţeva (Kazahstan/N.31) 2-6, 7-6 (7/4), 6-2Leylah Fernandez (Canada) - Ana Konjuh (Croaţia) 7-6 (7/3), 6-2Olga Danilovic (Serbia) - Alycia Parks (SUA) 6-3, 7-5Naomi Osaka (Japonia/N.3) - Marie Bouzkova (Cehia) 6-4, 6-1Barbora Krejcikova (Cehia/N.8) - Astra Sharma (Australia) 6-0, 6-4Christina McHale (SUA) - Emma Navarro (SUA) 6-1, 7-6 (7/5)Kamilla Rahimova (Rusia) - Kristina Mladenovic (Franţa) 2-6, 6-2, 6-3Ekaterina Alexandrova (Rusia/N.32) - Sara Errani (Italia) 6-3, 6-2Victoria Azarenka (Belarus/N.18) - Tereza Martincova (Cehia) 6-4, 6-0Jasmine Paolini (Italia) - Iaroslava Şvedova (Kazahstan) 6-3, 6-4Andrea Petkovic (Germania) - Irina Begu (România) 6-2, 7-6 (7/3)Garbine Muguruza (Spania/N.9) - Donna Vekic (Croaţia) 7-6 (7/4), 7-6 (7/5)Elise Mertens (Belgia/N.15) - Rebecca Peterson (Suedia) 3-6, 7-6 (7/5), 7-6 (7/5)Valentini Grammatikopoulou (Grecia) - Ana Blinkova (Rusia) 6-3, 6-2Maria Camila Osorio (Columbia) - Ivana Jorovic (Serbia) 6-2, 6-2Ons Jabeur (Tunisia/N.20) - Alizé Cornet (Franţa) 7-5, 7-5Danielle Collins (SUA/N.26) - Carla Suarez Navarro (Spania) 6-2, 6-4Kaja Juvan (Slovenia) - Heather Watson (Marea Britanie) 6-1, 6-4Tamara Zidansek (Slovenia) - Bernarda Pera (SUA) 6-4, 7-6 (7/4)Arina Sabalenka (Belarus/N.2) - Nina Stojanovic (Serbia) 6-4, 6-7 (4/7), 6-0