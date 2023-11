Episod inedit la un accident din Galați: Deputat aflat în trecere ajută pietonii loviți pe trecere

Deputatul Laurențiu Gîdei a sărit în ajutorul victimelor unui accident rutier produs în orașul Galați, informează Mediafax.

Accidentul s-a produs joi seara, iar victimele sunt doi refugiați ucraineni, soț și soție. Femeia, în vârstă de 30 de ani, însărcinată în 34 de săptămâni, a fost grav rănită și a pierdut sarcina după ce a fost lovită violent de o mașină. La spital a ajuns și soțul ei, în vârstă de 31 de ani. Accidentul a avut loc pe trecerea de pietoni.

Deputatul PSD se afla într-un taxi care a trecut prin zona accidentului și imediat a mers la victime pentru a le acorda primul ajutor.

„Nu vreau să fiu considerat un erou, am făcut ceea ce ar fi făcut și alți oameni, este un gest normal, să ajuți pe cineva care are mari probleme. Eram în trecere, am văzut victimele și m-am dus să ajut. Nu am făcut mare lucru”, a spus deputatul gălățean.

Laurențiu Gîdei a stat cu tânăra care fusese lovită de mașină.

„M-a marcat ce s-a întâmplat, doamna avea lacrimi în ochi, voia să se ridice, i-am spus să stea nemișcată până la sosirea echipajelor medicale. Atunci când au venit cei de la SMURD am plecat de acolo, îmi pare foarte rău de drama acestor oameni”, a precizat Laurențiu Gîdei.