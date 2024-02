O carte pe zi: 'Roma. Nașterea celui mai mare imperiu al Antichității' de Anthony Everitt

„Istoria măreață a ascensiunii necontenite de 500 de ani a unui simplu oraș către statutul de imperiu.“ Kirkus Reviews

În istorie cel puțin, sunt mai fascinante și mai seducătoare căderile, destrămările, prăbușiriele marilor imperii, mai pline de consecințe și ca atare au atras mai mult scrierile despre ele. De la Edwars Gibbon încoac, sirotii au reflectat mult asupra căderii Imperiului Roman. Sau asupra dezvoltării lui. Anthony Everitt, autor al biografiilor lui Cicero, Augustus și Hadrian, care au devenit bestselleruri, prezintă povestea impresionantă a Romei și a ascensiunii sale remarcabile de la un târg agrar obscur la cel mai mare imperiu pe care l-a cunoscut Antichitatea.

Scriu editorii:

„Apărând ca un mic oraș într-un grup de sate de deal în secolele al VIII-lea – al VII-lea î.Hr., Roma a devenit puterea preeminentă a lumii antice. Everitt transformă povestea ascensiunii Romei către glorie într-un bestseller erudit, plin de lecții valabile și pentru epoca noastră. El face cronica luptei dintre patricieni și plebei care a definit politica Republicii. Arată cum strategia vicleană a Romei de a oferi cetățenie supușilor săi înfrânți a fost fundamentală în expansiunea dominației imperiului său înfloritor. Și subliniază coroziunea normelor constituționale care a însoțit expansiunea imperială a Romei, pe măsură ce obiceiurile vechi ale compromisului politic au cedat locul violenței și războiului civil. La final, puterea și bogăția inimaginabile au corupt virtuțile tradiționale ale Republicii, iar Roma a triumfat peste tot, mai puțin între granițele sale.

Declinul și căderea Romei fascinează de multă vreme istoricii, dar povestea modului în care a fost cucerit imperiul este la fel de impresionantă. În Roma. Nașterea celui mai mare imperiu al Antichității, unul dintre cei mai respectați cronicari ai lumii antice ne spune această poveste într-un mod care va atrage, va informa și va lumina mintea cititorului modern.”

Anthony Everitt este profesor invitat de arte vizuale și performative la Universitatea Trent din Nottingham, a scris numeroase lucrări despre cultura europeană și este autorul cărților Cicero, Augustus, Hadrian and the Triumph of Rome, The Rise of Athens, printre altele. A fost secretar general al Consiliului Artelor din Marea Britanie.

Anthony Everitt – Roma. Nașterea celui mai mare imperiu al Antichității. Traducere din limba engleză de Ioan Ciupercă. Editura Litera. 492 pag.