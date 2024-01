O maimuță de 43 de ani îl bate pe boss-ul din Minecraft/ Video

Acest specimen foarte inteligent a avut nevoie de şase luni de antrenament pentru a se familiariza cu jocul, pentru a-l termina.

This is an ape ("Kanzi") playing Minecraft! A fascinating experiment on non-human biological neural networks ???? I've been teaching AI to play Minecraft for too long. There're so many similar techniques that the ape trainers used: - In-context reinforcement learning: Kanzi gets… pic.twitter.com/3t8D7iuBQR

Această experienţă unică a fost împărtăşită cu publicul de către youtuberul american ChrisDaCow.

Youtuberul a publicat două înregistrări video, una în iulie, despre procesul de învăşare al maimuţei, iar cealaltă sâmbătă, în care privitorii au asistat la bătălia finală.

