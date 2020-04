Olguța Vasilescu, reacție furtunoasă la atacul lui Traian Băsescu: 'Tupeu! Mai renunță la retorica de mardeiaș de port'

Fostul ministru al Muncii Lia Olguța Vasilescu reacționează furtunos după ce Traian Băsescu a afirmat că ultimii 3-4 miniștri ai Muncii „şi-au bătut joc de pensionari”. Vasilescu îl acuză de tupeu și minciună și îi cere să renunțe la „retorica de mardeiaș de port”.

Ion Cristoiu, despre schimbarea radicală a discursului lui Iohannis: 'Cioclii Apocaliptici au devenit peste noapte Vestitorii Primăverii'

„Tupeu de Basescu! Minte ca ultimii trei ministri ai Muncii i-au "furat pe pensionari" prin neacordarea cresterii cu rata inflatiei a pensiei, de la 1 ianuarie. Asa cum puteti observa si din articolul de mai jos, in 2017, anul in care am venit noi la guvernare, punctul de pensie a crescut DE DOUA ORI: cu 5,25 la suta de la 1 ianuarie, pentru a acoperi rata inflatiei si 50 la suta din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat, pana la valoarea de 917,5 lei, si cu 9 la suta in luna iulie, pana la valoarea de 1000 de lei, care sa acopere majorarea IN AVANS cu 6 luni pentru 2018. Asadar, din 2018 pana in prezent, cresterile la pensii au fost IN AVANS cu 6 luni, ceea ce a insemnat mai multi bani in buzunarul pensionarilor, mai devreme! Nu toti sunt ca tine, preocupati doar de taieri, Basescule! Si mai renunta la retorica de mardeias de port, cu amenintari de genul: "i-as calca pe toti in picioare", ca tu abia mai poti merge pe unde te uiti!”, scrie Olguța Vasilescu.

Afirmația lui Traian Băsescu: „Ultimii 3-4 miniştri şi-au bătut joc de pensionari. I-aş călca în picioare pentru tupeul cu care îi mint pe pensionari. Toţi au neruşinarea să îi mintă pe pensionari fără să le dea o explicaţie de ce nu au dat de la 1 ianuarie inflaţia anului anterior”.