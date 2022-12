One United Properties a cumpărat cu 3,7 milioane de euro trei clădiri istorice în centrul Bucureştiului

One United Properties (simbol bursier ONE), principalul investitor şi dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidenţiale, de birouri şi mixte de ultimă generaţie din România, anunţă achiziţionarea a trei clădiri istorice din Bucureşti.

Clădirile vor fi restaurate şi transformate într-o nouă dezvoltare a companiei, One Downtown.

Valoarea tranzacţiei se ridică la 3,73 milioane de euro, iar valoarea brută de dezvoltare este estimată la 35 de milioane de euro, scrie Mediafax.

Cele trei clădiri sunt situate pe strada Academiei, lângă Teatrul Odeon şi Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, printre ele aflându-se şi Hotelul Muntenia, cl[dire abandonată din 2006.

Imobilul a fost construit în perioada 1925-1930, sub denumirea Hotel Paris. Iniţial, hotelul a avut doar două etaje, iar ulterior au fost realizate lucrări de supraetajare până la înălţimea actuală.

„Prin această tranzacţie ne propunem, într-o primă fază, să renovăm complet cele trei clădiri abandonate şi, ulterior, vom decide care este cea mai potrivită utilizare pentru acestea, fie rezidenţială, fie hotelieră sau chiar ambele”, spune Victor Căpitanu, cofondator One United Properties.

Suprafaţa totală a terenului este de aproximativ 1.300 de metri pătraţi, iar suprafaţa totală construita este de 7.100 metri pătraţi.

În septembrie 2021, compania a achiziţionat cu 4,9 mil. euro Casa Braikoff de lângă Ateneul Român, care după restaurare va deveni One Athénée, o nouă dezvoltare de referinţă a companiei.

„Vom continua aceste eforturi şi în 2023, deoarece suntem convinşi că regenerarea urbană este unul dintre pilonii strategiei noastre, de a dezvolta oraşele în mod responsabil”, adaugă Victor Căpitanu.

Anul 2021 a marcat o nouă etapă în istoria One United Properties, deoarece compania a investit pentru prima dată în restaurarea unor monumente istorice, în urma achiziţiei Casei Braikoff.

Compania a intrat astfel pe piaţa imobilelor de lux realizate în clădiri istorice, piaţă unde cei de la Hagag au intrat odată cu dezvoltarea birourilor H Victoriei 109 în fostul sediu al Petrom de pe Calea Victoriei dar şi H Victoriei 139 unde dintr-o clădire interbelică au realizat un proiect rezidenţial de lux.

În plus, în martie 2022, One United Properties a achiziţionat fosta fabrică Ford, situată în cadrul One Floreasca City, care va fi restaurată şi transformată într-un spaţiu de retail, One Gallery.

Între 2023 şi 2024, One United Properties estimează investiţii de minimum 70 de milioane de euro în regenerarea urbană a unor monumente istorice abandonate din Bucureşti, cu scopul de a proteja şi regenera patrimoniul cultural al capitalei României.

Acţiunile dezvoltatorului imobiliar au fost listate pe BVB în data de 12 iulie 2021, în urma unui IPO de succes, pe parcursul căruia compania a atras 260 de milioane de lei pentru continuarea dezvoltărilor atât pe segmentul rezidenţial, cât şi pe cel de birouri.

Compania a încheiat primele nouă luni ale anului cu o cifră de afaceri consolidată de 908,8 milioane de lei, în creştere cu 45%, şi un profit net de 421 milioane lei, cu 120% peste nivelul din aceeaşi perioadă a anului 2021.